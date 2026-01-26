Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

26-aastane Hoey läbis Massachusettsi pealinnas distantsi ajaga 1.42,50 ehk ületas 17 sajandikuga Taanit esindanud keenlase Wilson Kipketeri senise tipptulemuse 1997. aasta sisemaailmameistrivõistlustelt.

Hoey oli lühikese ringi 800 meetril juba varem lootustandvaid tulemusi näidanud. Mullu tuli ta 800 meetri sisemaailmameistriks ja hoidis eelnevalt maailma kõigi aegade edetabelis Kipketeri järel teist kohta.

Väljas pole ta aga suurte saavutusteni jõudnud, kuna jäi välja Ameerika Ühendriikide 2024. aasta olümpiakoondisest ja ka mullu maailmameistrivõistlustele sõitnud koosseisust. Küll õnnestus tal võita eelmisel aastal üks Teemantliiga etapp Lausanne'is ja välitingimustes on tema isiklik rekord 1.42,01.

Bostoni võistlusel oli Joshil seejuures abi vennast Jaxsonist, kes tegi esimesed 400 meetrit tempot. "Tegime palju tempotreeningut," kirjeldas Josh Hoey saavutuseni jõudmist. "Lihtsalt läksime pidevalt paremaks. Võtsime seda nädal-nädalalt, plokk-plokilt ja suutsime asja tööle panna."

"See pole veel kaugeltki teekonna lõpp. Tegelikult oleme üsna lähedal algusele, nii et olen selle pärast elevil."

Tänavused sisemaailmameistrivõistlused leiavad aset 20.-22. märtsini Poolas Torunis.