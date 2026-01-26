X!

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

Kergejõustik
Josh Hoey
Josh Hoey Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Kergejõustik

Ameerika keskmaajooksja Josh Hoey püstitas Bostonis toimunud võistlustel pea kolm aastakümnet kestnud 800 meetri sisemaailmarekordi.

26-aastane Hoey läbis Massachusettsi pealinnas distantsi ajaga 1.42,50 ehk ületas 17 sajandikuga Taanit esindanud keenlase Wilson Kipketeri senise tipptulemuse 1997. aasta sisemaailmameistrivõistlustelt.

Hoey oli lühikese ringi 800 meetril juba varem lootustandvaid tulemusi näidanud. Mullu tuli ta 800 meetri sisemaailmameistriks ja hoidis eelnevalt maailma kõigi aegade edetabelis Kipketeri järel teist kohta.

Väljas pole ta aga suurte saavutusteni jõudnud, kuna jäi välja Ameerika Ühendriikide 2024. aasta olümpiakoondisest ja ka mullu maailmameistrivõistlustele sõitnud koosseisust. Küll õnnestus tal võita eelmisel aastal üks Teemantliiga etapp Lausanne'is ja välitingimustes on tema isiklik rekord 1.42,01.

Bostoni võistlusel oli Joshil seejuures abi vennast Jaxsonist, kes tegi esimesed 400 meetrit tempot. "Tegime palju tempotreeningut," kirjeldas Josh Hoey saavutuseni jõudmist. "Lihtsalt läksime pidevalt paremaks. Võtsime seda nädal-nädalalt, plokk-plokilt ja suutsime asja tööle panna."

"See pole veel kaugeltki teekonna lõpp. Tegelikult oleme üsna lähedal algusele, nii et olen selle pärast elevil."

Tänavused sisemaailmameistrivõistlused leiavad aset 20.-22. märtsini Poolas Torunis.

Toimetaja: Siim Boikov

Kergejõustiku uudised

15:44

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

24.01

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

23.01

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

23.01

Eesti kergejõustiku tipud panevad end nädalavahetusel Lasnamäel proovile

21.01

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

19.01

Noored kergejõustiklased püstitasid nädalavahetusel kolm uut rekordit

19.01

Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

19.01

Rauno Laumets sai Madeira poolmaratonil teise koha

17.01

Tondirabas võisteldi maratonis ja kuue tunni jooksus

14.01

Parimateks ultrajooksjateks valiti Kaur Alle ja Julia Rakitina

12.01

Selgusid uue aasta esimesed kergejõustiku Eesti meistrid

12.01

Hussarid tegid Floridas MM-debüüdi

08.01

Hussarid võistlevad laupäeval murdmaajooksu MM-il

03.01

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

29.12

Erm: arvasin, et jään teisele kohale

28.12

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

28.12

Aasta meesparasportlase tiitli pälvis Tanel Visnap

26.12

Kipchoge jooksmist ei lõpeta: mul on nüüd teised eesmärgid

18.12

Aet Kiisla valiti Eesti esindajana maailma ultrajooksuliidu komisjoni

sport.err.ee uudised

17:25

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

16:52

Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

16:18

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

15:44

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

15:10

Käsipalli EM-il jäi alles vaid üks täiseduga koondis

14:40

Sinner marssis kindlalt veerandfinaali, Djokovic sai puhkepäeva

14:09

Hooaja esimese velotuuri võitis Jay Vine, lähim jälitaja kukkus raskelt

13:41

Paalberg on liitumas ajaloolise Prantsusmaa suurklubiga

13:15

Tiit Karuksi kuukommentaar: kübeke rõõmu tänapäeva kurjas maailmas on kui sõõm värsket õhku

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

11:44

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

11:04

Selgusid tänavuse Super Bowli osalised

10:41

Armeenia saalijalgpallikoondis tegi riigi jalgpalliajalugu

10:17

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

09:32

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

08:08

Rang pälvis cyclo-cross'i MK-sarja finaaletapil koha viiendas kümnes

00:31

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo