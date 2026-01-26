Käsipalli EM-il jäi alles vaid üks täiseduga koondis

Saksamaa käsipallikoondis võitis laupäeval esimese vahegrupi kohtumises Norra meeskonda 30:28 (15:17). Marko Grgic viskas võitjate kasuks seitse väravat.

Saksamaal on nüüd tabelis kolm võitu: alagrupist võeti kaasa 34:32 võit Hispaania üle ja vahegrupi esimeses voorus alistati ka Portugal 32:30, aga karmimad lahingud ootavad veel ees.

Prantsusmaa koondis oli äärmiselt skoorirohkes mängus üle Portugalist 46:38 ja Taani alistas Hispaania 36:31. Mõlemal koondisel on kirjas kaks võitu.

Teises vahegrupis oli kuni pühapäevani täisedu ka turniiri ühel võõrustajal Rootsil, kes aga kaotas Islandile 27:35. Teistes mängudes võitis Horvaatia 28:24 Šveitsi ja Sloveenia alistas Ungari 35:32.

Kolme vooru järel on võrdselt neli punkti kirjas Islandil, Rootsil, Sloveenial ja Horvaatial, kuid poolfinaali jõuab kummastki vahegrupist vaid kaks paremat ja kolmas saab õiguse üksnes viienda koha mängule.

Käsipalli meeste Euroopa meistrivõistlused toimuvad Taanis, Norras ja Rootsis 15. jaanuarist 1. veebruarini. Tiitlit kaitseb Prantsusmaa, aga valitseva maailmameistri ja Pariisi olümpiavõitjana heitleb võõrustaja Taani.