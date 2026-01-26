X!

Käsipalli EM-il jäi alles vaid üks täiseduga koondis

Käsipall
Käsipalli EM. Saksamaa - Norra
Käsipalli EM. Saksamaa - Norra Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Maximilian Koch
Käsipall

Skandinaavias jätkuvatel käsipalli Euroopa meistrivõistlustel jätkab täiseduga veel üksnes Saksamaa koondis, kuid neil seisavad ees rasked kohtumised Taani ja Prantsusmaaga.

Saksamaa käsipallikoondis võitis laupäeval esimese vahegrupi kohtumises Norra meeskonda 30:28 (15:17). Marko Grgic viskas võitjate kasuks seitse väravat.

Saksamaal on nüüd tabelis kolm võitu: alagrupist võeti kaasa 34:32 võit Hispaania üle ja vahegrupi esimeses voorus alistati ka Portugal 32:30, aga karmimad lahingud ootavad veel ees.

Prantsusmaa koondis oli äärmiselt skoorirohkes mängus üle Portugalist 46:38 ja Taani alistas Hispaania 36:31. Mõlemal koondisel on kirjas kaks võitu.

Teises vahegrupis oli kuni pühapäevani täisedu ka turniiri ühel võõrustajal Rootsil, kes aga kaotas Islandile 27:35. Teistes mängudes võitis Horvaatia 28:24 Šveitsi ja Sloveenia alistas Ungari 35:32.

Kolme vooru järel on võrdselt neli punkti kirjas Islandil, Rootsil, Sloveenial ja Horvaatial, kuid poolfinaali jõuab kummastki vahegrupist vaid kaks paremat ja kolmas saab õiguse üksnes viienda koha mängule.

Käsipalli meeste Euroopa meistrivõistlused toimuvad Taanis, Norras ja Rootsis 15. jaanuarist 1. veebruarini. Tiitlit kaitseb Prantsusmaa, aga valitseva maailmameistri ja Pariisi olümpiavõitjana heitleb võõrustaja Taani.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

käsipalliuudised

15:10

Käsipalli EM-il jäi alles vaid üks täiseduga koondis

24.01

Islandi käsipallurid said napi kaotuse, Rootsil täisedu

22.01

Taani sai koduseinte toel jagu suurest rivaalist Prantsusmaast

22.01

Käsipalli EM-il on selgunud tosin paremat

22.01

Tapa pidi naiste meistriliigas tunnistama Tabasalu paremust

22.01

Viimsi ja Tapa valmistasid väikese üllatuse, Serviti võttis kindla võidu

20.01

Tiitlikaitsja Prantsusmaa alagrupis ei eksinud

18.01

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

18.01

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

16.01

Mistra viskas Tabasalule 45 väravat

16.01

Eesti käsipalliklubid jagavad nädalavahetusel Balti liigas topeltpunkte

16.01

Käsipalli EM-il pandi pall mängu, tiitlikaitsja alustas kindlalt

13.01

Mamporia naasis Kehrasse: ma ei olnud Saksamaal rolliga rahul

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

11.01

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:25

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

16:52

Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

16:18

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

15:44

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

15:10

Käsipalli EM-il jäi alles vaid üks täiseduga koondis

14:40

Sinner marssis kindlalt veerandfinaali, Djokovic sai puhkepäeva

14:09

Hooaja esimese velotuuri võitis Jay Vine, lähim jälitaja kukkus raskelt

13:41

Paalberg on liitumas ajaloolise Prantsusmaa suurklubiga

13:15

Tiit Karuksi kuukommentaar: kübeke rõõmu tänapäeva kurjas maailmas on kui sõõm värsket õhku

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

11:44

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

11:04

Selgusid tänavuse Super Bowli osalised

10:41

Armeenia saalijalgpallikoondis tegi riigi jalgpalliajalugu

10:17

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

loetumad

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

25.01

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

25.01

Perrot kerkis olümpiamängude eel MK-sarja üldliidriks Uuendatud

25.01

Suurepäraselt alustanud Alev sõitis end MK-etapil 20 sekka Uuendatud

25.01

Doncic sai jälle Dallases Mavericksist jagu

25.01

Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

09:32

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo