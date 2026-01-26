Hooaja esimese velotuuri võitis Jay Vine, lähim jälitaja kukkus raskelt

Maanteeratturite hooaja esimese kõrgeima kategooria mitmepäevasõidu Tour Down Underi võitis favoriidiks peetud austraallane Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG), kes edestas konkurente enam kui minutiga.

Suurte mägedeta peetud velotuuril kerkis Vine üldliidriks pärast teise etapi võitu. Kolmanda etapi järel kaotas Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates - XRG) talle vaid kuue sekundiga, aga sattus järgmisel etapil kukkumisse ja oli sunnitud katkestama. Rinnaku lülisamba kompressioonimurd tähendab, et Ecuadori sõitja võib olla võistlustest eemal mitu kuud.

Kokkuvõttes järnesid velotuuri ka 2023. aastal võitnud Vine'ile šveitslane Mauro Schmid (Jayco AIUIa; +1.03), austraallane Harry Sweeny (EF Education - EasyPost; +1.12), sakslane Marco Brenner (Tudor; +1.14) ja taanlane Andreas Kron (Uno-X Mobility; +1.16).

Eesti jalgrattureid velotuuril ei osalenud.

Pühapäeval, 1. veebruaril toimub Austraalias ka hooaja esimene kõrgeima kategooria ühepäevasõit ehk Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Eesti viimaste aastate edukaim jalgrattur Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) alustab hooaega veebruaris Omaanis toimuva mitmepäevasõiduga, mis World Tour arvestusse ei kuulu.