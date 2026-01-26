X!

Paalberg on liitumas ajaloolise Prantsusmaa suurklubiga

Marten-Chris Paalberg.
Marten-Chris Paalberg. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ETV2
Pärnu Vapruse ründaja Marten-Chris Paalberg kolib Prantsusmaale ja liitub sealse klubijalgpalli ajaloo ühe olulisema meeskonna Saint-Etienne'iga.

Klubid pole veel diili kinnitanud, kuid Prantsusmaa väljaanne Peuple-Vert räägib tehingust juba kindlas kõneviisis. Soccernet.ee andmetel on ülemineku lõplik vormistamine rahvusvahelise paberimajanduse korda saamise kaugusel.

Peuple-Verti andmetel on Saint-Etienne'il Paalbergi liitmiseks olemas selgelt läbi mõeldud plaan - esimesed mängud võib ta Prantsusmaa jalgpalli ja uue keskkonnaga harjumise nimel saada kirja Prantsusmaa tugevuselt viiendal tasandil pallivas duubelmeeskonnas ning talle kavatsetakse anda aega kohanemiseks ja arenemiseks, et temast mitte lühikeses ega pikas, vaid keskmises plaanis esindusmeeskonna ründaja teha.

Jaanuarikuine üleminekuaken lõpeb Prantsusmaal ametlikult nädala pärast, 2. veebruaril, kuid kui asi on paberimajanduse taga, võib tehing teoreetiliselt ametlikuks saada ka pärast seda.

17-aastane Paalberg lõpetas eduka Premium liiga hooaja. Pärnu Vapruses sai ta Premium liigas kirja 24 kohtumist ja 15 väravat. Lisaks teenis ründaja kutse ka täiskasvanute Eesti koondisesse, kus kogunes arvele kolm kohtumist.

Saint-Etienne mängib hetkel Prantsusmaa esiliigas, kus hoiab 20 mängust kogutud 34 punktiga neljandat kohta ja heitleb kõrgliigasse naasmise eest. Ajaloo jooksul on tulnud klubi aga kümme korda Prantsusmaa meistriks ja korra karikavõitjaks. 1976. aastal pääseti ka Euroopa meistrite karikasarja ehk Meistrite liiga eelkäija finaali, kus tuli tunnistada Müncheni Bayerni paremust.

Toimetaja: Siim Boikov

premium liiga

jalgpalliuudised

