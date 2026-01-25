Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

Pärnu sai 3:1 (25:13, 18:25, 25:14, 25:19) võidu Ezerzeme/DU üle ning kindlustas oma tabeliliidri positsiooni, vahendab Volley.ee.

Alejandro Ramirez Pita oli Pärnu meeskonna parim 17 punktiga (+9), 14 silma jäi nii Tristan Tähe (+9) kui Markus Uuskari arvele (+10). Pärnu vastuvõtt oli 55 protsenti ja rünnak 53 protsenti, blokist saadi 12 punkti ning servil löödi kuus ässa ja eksiti kümnel pallingul. Daugavpilsi klubi edukaim oli 13 punktiga (+3) Eriks Voronko. Läti klubi vastuvõtt oli 30 protsenti ja rünnak 45 protsenti, blokipunkte saadi kaks ja servipunkte üks (12 viga).

Teises mängus oli Võru Barrus samuti tulemusega 3:1 (24:26, 25:15, 25:18, 26:24) parem Jekabpilsi Lušist.

Võru meeskonna kasuks tõi 19 punkti (+9) Renato Santos, 17 punkti (+9) lisas Kristo Kollo ning 15 (+6) panustas Kyle Wilson.

Barruse vastuvõtt oli 47 protsenti, rünnak 52 protsenti, blokk saadi vastase rünnakutele ette 14 korral ning servil löödi 13 ässa ja tehti 15 serviviga. Jekabpilsi resultatiivseim oli 14 silmaga (+6) Matiss Gabdullins. Läti klubi vastuvõtt oli 41 protsenti, rünnak 42 protsenti, blokipunkte kogunes kümme ja servipunkte neli (üheksa viga).

Liigatabelis jätkab liidrina Pärnu, kel on 39 punkti. Barrusel on viiendana 25 silma. Teine on 30 punktiga Tartu Bigbank, kolmas 25 punktiga Selver X TalTech ja neljas samuti 25 punktiga Šiauliai.