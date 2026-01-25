Käit lõi Šveitsi kõrgliigas oma esimese värava

Väravateta lõppenud avapoolaja järel, mille keskel tühistati seejuures VAR-i abiga käemängu tõttu Young Boysi juhtvärav, avas Thun skoori kohe teise poolaja avaminutil. Põhikoosseisu kuulunud Käit kasvatas edu 56. minutil nurgalöögi järgses olukorras, kui kasutas ära vastaste eksimuse ja saatis palli kaitsjate vahelt väravasse, tehes seisuks 2:0, vahendab Soccernet.ee.

Peagi kasvatas Thun edu juba kolmeväravaliseks ja kuigi Young Boys suutis ühe värava vastu lüüa, vormistati 84. minutil lõppseis. Kaks minutit hiljem vahetati Käit puhkama.

Läinud suvel Thuniga liitunud Käit on kuulunud Šveitsi kõrgliigas 12 korda põhikoosseisu ja sekkunud kaks korda vahetusest. Kui pühapäeval löödud värav oli Käidile esimene, siis seni on ta andnud ka ühe resultatiivse söödu.