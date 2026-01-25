X!

Suurepäraselt alustanud Alev sõitis end MK-etapil 20 sekka

Suusatamine
Alvar Johannes Alev
Alvar Johannes Alev Autor/allikas: Maxim Thore/Bildbyrån
Suusatamine

Murdmaasuusataja Alvar Johannes Alev tegi Šveitsis Gomsis toimunud MK-etapil 20 km ühisstardist klassikasõidus soliidse sõidu ning saavutas lõpuks 17. koha.

32-aastane Alev alustas kiirelt ning 6,5 kilomeetri peal oli tema ees vaid Johannes Hosflöt Kläbo, aga poolel distantsil oli eestlane langenud 16. kohale ning vahe liidritega oli kasvanud pea 25-sekundiliseks.

Alev püsis terve distantsi vältel esimese 20 seas ning lõpetas sõidu hästi, saavutades lõpuks 17. koha (+1.29,9), kümnendast kohast jäi ta vaid 7,5 sekundi kaugusele. Tegemist on tema karjääri paremuselt teise tulemusega individuaaldistantsil, 2024. aasta detsembris pälvis ta Davosis 12. koha.

Kläbo võttis järjekordse võidu ning ületas finišijoone ajaga 48 minutit ja 29 sekundit. Tema järel jõudsid finišisse veel kuus norralast, esikolmikusse mahtusid Emil Iversen (+5,6) ja Harald Östberg Amundsen (+7,0), Haavard Moseby (+50,3), Andreas Fjorden Ree (+51,2), Erik Valnes (+51,7) ja Mattis Stenshagen (+52,1). Minuti sisse mahtus veel venelane Saveli Korosteljov (+52,9).

Kläbo on sel hooajal MK-sarja raames kogunud 1539 punkti ning jätkab kindlal esikohal: lähim konkurent on Amundsen (1158 p), kes jääb 381 punkti kaugusele. Stenshagen on 1008 punktiga kolmandal kohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

