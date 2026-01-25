TÄNA OTSE | Gripi seljatanud Ermits tuleb rajale ühisstardist sõidus

Laskesuusatamise MK-etapp Tšehhis Nove Mestos lõppeb pühapäeval naiste 12,5 km ühisstardist sõiduga. Rajale tuleb ka Regina Ermits. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.05, kommenteerivad Ivar Lepik ja Karel Kulbin.

Sel hooajal Eesti parimaks laskesuusatajaks olnud Ermits jättis eelmisel nädalal Ruhpoldingi MK-etapi haigusega võideldes pooleli, kuid reisis ikkagi Nove Mesto etapile kaasa ja osales Mark-Markos Kehvaga laupäeval paarissegateatesprindis, kus nad said üheksanda koha.

MK-sarjas 19. kohal olev Ermits on numbri all 14 stardis ka pühapäevases ühisstardist sõidus. Suurtest tähtedest on puudu õed Öbergid, mis annab võimaluse kolmandale rootslannale, MK-sarjas Hanna ja Elvira vahel viiendal kohal olevale Anna Magnussonile; samuti ka Maren Kirkeeide