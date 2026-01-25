X!

Lehis ega Embrich Doha GP-etapil kõrgesse mängu ei sekkunud

Kataris Dohas toimuval epeevehklemise GP-etapil ei õnnestunud Katrina Lehisel ega Irina Embrichil 16 parema sekka jõuda.

Embrich piirdus hooaja esimesel GP-etapil ühe matšiga, kui pidi juba 1/32-finaalis üllatuslikult tunnistama Singapuri vehkleja Elle Meihui Kohi 15:14 paremust.

Teise asetusega Lehis alistas avaringis neutraalse lipu all võistleva Anna Gzjunova 15:10, aga pidi siis tunnistama ungarlanna Emma Borsody 15:13 paremust.

Kiirelt langes konkurentsist ka Sten Priinits, kes kaotas 12:15 seitsmenda asetusega itaallasele Matteo Galassile.

Toimetaja: Anders Nõmm

