Lehis ega Embrich Doha GP-etapil kõrgesse mängu ei sekkunud

Kiirelt langes konkurentsist ka Sten Priinits, kes kaotas 12:15 seitsmenda asetusega itaallasele Matteo Galassile.

Teise asetusega Lehis alistas avaringis neutraalse lipu all võistleva Anna Gzjunova 15:10, aga pidi siis tunnistama ungarlanna Emma Borsody 15:13 paremust.

Embrich piirdus hooaja esimesel GP-etapil ühe matšiga, kui pidi juba 1/32-finaalis üllatuslikult tunnistama Singapuri vehkleja Elle Meihui Kohi 15:14 paremust.

Kataris Dohas toimuval epeevehklemise GP-etapil ei õnnestunud Katrina Lehisel ega Irina Embrichil 16 parema sekka jõuda.

