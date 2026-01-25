X!

TÄNA OTSE | Millises vormis on laskesuusatipud OM-i eel?

Viimane olümpiaeelne laskesuusatamise MK-etapp Nove Mestos lõppeb pühapäeval ühisstardist sõitudega. Esmalt on kavas meeste 15 km distants, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.05. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Karel Kulbin.

Ühtegi Eesti meest pühapäeval stardis ei ole, samuti ei osale MK-sarja esikümnesse kuuluvad norralased Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Sjaastad Christiansen ega Sturla Holm Lägreid.

Küll on Nove Mestos vormi kogumas hooaja esimeses pooles MK-sarja üldliidriks olnud Johan-Olav Botn ning tabelis tema ees kolm kõrgeimat kohta hõivavad Tommaso Giacomel, Eric Perrot ja Sebastian Samuelsson.

Sel hooajal on toimunud üks ühisstardist sõit, kui vahetult enne jõule edestas Giacomel Annecys Perrot'd ning Christianseni.

Toimetaja: ERR Sport

