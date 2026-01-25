Pikk soolosõit tõi Taaramäele AÜE-s etapivõidu ja kergitas ta üldliidriks

Araabia Ühendemiraatides peetava Sharjah' velotuuri teine etapp (129,6 km) pidi olema sprinterite pärusmaa, ent Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) võttis 50 kilomeetrit enne finišit riski, mis tasus end ära. Kindlalt teenitud etapivõit kergitas eestlase ka velotuuri üldliidriks.

Taaramäe (2:44.50) edestas finišis lähimaid jälitajaid, poolakat Marcin Budzinskyt (MBH Bank CSB Telecom Fort) ja hollandlast Adne van Engelenit (Terengganu Cycling Team), 58 sekundiga ning peagruppi juba kahe minuti ja 32 sekundiga.

"Tundsin puhtalt kogemusele tuginedes, et on aeg tagumik sadulast tõsta, sest siledal eraldusid peagrupist kogu aeg üksikud väikesed grupid. Tundus üsna kontrollimatu olukord ja oligi. Seekord vedas ka, sest pääsesin kohe esimese liigutusega eest ära," rääkis Taaramäe võistluse järel.

Ette tekkinud ligi 30 ratturiga grupis oli lisaks Taaramäele veel kaks tugevat Kinan Racing Teami sõitjat, prantslane Thomas Lebas ja jaapanlane Yuma Koishi.

"Nad mõlemad on päris head ronijad. Kuna nad olid kõvad ja ma tundsin end hästi, siis ütlesin neile, et pärast viimast vahefinišit, mis oli 50 kilomeetrit enne finišit, proovin rünnata. Ma tean, kuidas seal asjad toimuvad. Esmalt pannakse vahefinišit ja seejärel tekib grupiga väike vahe. Mõtlesin, et panen ka vahefinišit ja seejärel lähen veel edasi. Sealt tuli lõpuni päris palju vastutuules üksi sõita, aga võtsin selle riski, sest tundsin ennast hästi," lisas Taaramäe.

"Oma mõtetes sõitsin ainult võidu peale. Ma ei mõelnud kordagi, et mind saadakse kätte. Mõtlesin vaid, et nüüd on vaja umbes tund aega täiega panna ja proovin esikoha ära tuua," jätkas Taaramäe. "Korra tekitas natuke hirmu, kui tagant kaks meest jõudsid 45 sekundi kaugusele, kuid see vahe jäi seejärel püsima. Kokkuvõttes midagi lihtsalt ei tulnud. Olin lõpus ise ka silmamunade peal krampides, aga õnneks on mul temposõitjageen sees."

Taaramäe sõnul ei hakka ta endale veel medaleid kaela riputama, kuigi on nüüd üldarvestuse liider, sest kolm päeva on veel sõita."Homme on temposõit ja seda ma ei karda. Ülehomset mägietappi peab kontrollima ja see ei ole lihtne ülesanne. Kui satub olema kehv päev, siis võib kõike juhtuda, kuigi vahed on suhteliselt suured. Finaaletapp on küll sile, kuid AÜE-s on tuul väga suur faktor. Ma saan tuulega küll hästi hakkama, aga see on ikkagi ohtlik, sest muudab grupi närviliseks ja võib ette tulla kukkumisi. Päev korraga!"

Üldarvestuses kaotab Budzinski eestlasele 58 sekundit ning Van Engelen ühe minuti ja nelja sekundiga. Pühapäeval toimuva temposõidu pikkus on 9,8 kilomeetrit.