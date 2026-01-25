X!

Pikk soolosõit tõi Taaramäele AÜE-s etapivõidu ja kergitas ta üldliidriks

Jalgrattasport
Rein Taaramäe
Rein Taaramäe Autor/allikas: Syunsuke Fukumitsu
Jalgrattasport

Araabia Ühendemiraatides peetava Sharjah' velotuuri teine etapp (129,6 km) pidi olema sprinterite pärusmaa, ent Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) võttis 50 kilomeetrit enne finišit riski, mis tasus end ära. Kindlalt teenitud etapivõit kergitas eestlase ka velotuuri üldliidriks.

Taaramäe (2:44.50) edestas finišis lähimaid jälitajaid, poolakat Marcin Budzinskyt (MBH Bank CSB Telecom Fort) ja hollandlast Adne van Engelenit (Terengganu Cycling Team), 58 sekundiga ning peagruppi juba kahe minuti ja 32 sekundiga.

"Tundsin puhtalt kogemusele tuginedes, et on aeg tagumik sadulast tõsta, sest siledal eraldusid peagrupist kogu aeg üksikud väikesed grupid. Tundus üsna kontrollimatu olukord ja oligi. Seekord vedas ka, sest pääsesin kohe esimese liigutusega eest ära," rääkis Taaramäe võistluse järel.

Ette tekkinud ligi 30 ratturiga grupis oli lisaks Taaramäele veel kaks tugevat Kinan Racing Teami sõitjat, prantslane Thomas Lebas ja jaapanlane Yuma Koishi.

"Nad mõlemad on päris head ronijad. Kuna nad olid kõvad ja ma tundsin end hästi, siis ütlesin neile, et pärast viimast vahefinišit, mis oli 50 kilomeetrit enne finišit, proovin rünnata. Ma tean, kuidas seal asjad toimuvad. Esmalt pannakse vahefinišit ja seejärel tekib grupiga väike vahe. Mõtlesin, et panen ka vahefinišit ja seejärel lähen veel edasi. Sealt tuli lõpuni päris palju vastutuules üksi sõita, aga võtsin selle riski, sest tundsin ennast hästi," lisas Taaramäe.

"Oma mõtetes sõitsin ainult võidu peale. Ma ei mõelnud kordagi, et mind saadakse kätte. Mõtlesin vaid, et nüüd on vaja umbes tund aega täiega panna ja proovin esikoha ära tuua," jätkas Taaramäe. "Korra tekitas natuke hirmu, kui tagant kaks meest jõudsid 45 sekundi kaugusele, kuid see vahe jäi seejärel püsima. Kokkuvõttes midagi lihtsalt ei tulnud. Olin lõpus ise ka silmamunade peal krampides, aga õnneks on mul temposõitjageen sees."

Taaramäe sõnul ei hakka ta endale veel medaleid kaela riputama, kuigi on nüüd üldarvestuse liider, sest kolm päeva on veel sõita."Homme on temposõit ja seda ma ei karda. Ülehomset mägietappi peab kontrollima ja see ei ole lihtne ülesanne. Kui satub olema kehv päev, siis võib kõike juhtuda, kuigi vahed on suhteliselt suured. Finaaletapp on küll sile, kuid AÜE-s on tuul väga suur faktor. Ma saan tuulega küll hästi hakkama, aga see on ikkagi ohtlik, sest muudab grupi närviliseks ja võib ette tulla kukkumisi. Päev korraga!"

Üldarvestuses kaotab Budzinski eestlasele 58 sekundit ning Van Engelen ühe minuti ja nelja sekundiga. Pühapäeval toimuva temposõidu pikkus on 9,8 kilomeetrit.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

10:24

Pikk soolosõit tõi Taaramäele AÜE-s etapivõidu ja kergitas ta üldliidriks

24.01

India velotuuri finaaletapp lõppes Räime jaoks õnnetult, Taaramäe avas hooaja

22.01

Kolmas võistluspäev ei toonud Quick Pro Teamile Indias edu

20.01

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

20.01

Eesti naisjuunior Gisele Rang debüteeris cyclo-cross'i MK-sarjas

20.01

Maanteeprofid kuulutasid hooaja alanuks

19.01

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

19.01

Madis Mihkels tänavu ilmselt suurtuuril ei osale

17.01

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

16.01

Maaris Meier alustas Portugalis hooaega seitsmenda kohaga

14.01

Ebrase kodutiim esitles ametlikult uut koosseisu ja võistlusvarustust

08.01

Eesti Jalgratturite Liit sai uue peasekretäri

07.01

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

30.12

Eestlastest on UCI edetabelis kõrgeimal kohal Mihkels ja Ebras

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

16.12

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

11.12

Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

06.12

Taaramäe ja Oras pälvisid Rwandas kaheksanda koha

05.12

Taaramäe rattal purunes rehv ka Rwanda Epicu neljandal etapil

sport.err.ee uudised

11:38

Medvedev kaotas USA tulevikutähele seekord 11 geimi järjest

10:42

TÄNA OTSE | Millises vormis on laskesuusatipud OM-i eel?

10:24

Pikk soolosõit tõi Taaramäele AÜE-s etapivõidu ja kergitas ta üldliidriks

09:40

Augsburg lõpetas jälle Bayerni pika kaotuseta seeria

09:03

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

08:36

Alcaraz ja Sabalenka jõudsid settigi loovutamata veerandfinaali

08:09

Tartu Bigbank ei andnud Jekabpilsile sõnaõigust

24.01

Aluksne talveralli võitsid Volver ja Sõna, Sesks katkestas eelviimasel katsel

24.01

Veesaare panus jäi North Carolina võidus tagasihoidlikuks

24.01

Endrekson sõudmise järelkasvust: tööd on palju

24.01

ETV spordisaade, 24. jaanuar

24.01

Nabi tuli õlaprobleemi kiuste Eesti meistriks

24.01

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

24.01

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

24.01

Galerii: Saalijalgpallikoondis jäi väravaterohkes mängus napilt Norrale alla Uuendatud

24.01

Tiitlikaitsja Portugal alustas EM-i kindla võiduga

24.01

Alfa sõudevõistluse võitis võimsa tulemusega Kaarel Kiiver

24.01

Lennumäe maailmameistriks krooniti Domen Prevc

24.01

Kalev/Cramo hävitas kodus mänginud Coolbeti

24.01

Glinka langes poolfinaalis välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo