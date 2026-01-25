Augsburg lõpetas jälle Bayerni pika kaotuseta seeria

Hiroki Ito pealöök viis kodumeeskonna 23. minutil juhtima, aga Arthur Chavesi ja Han-Noah Massengo väravad vastavalt 75. ja 81. minutil tõid Augsburgile Münchenis 11 aastat kestnud ootuse järel taas kolm punkti.

Võiduga lõpetas Augsburg Bayerni koduliigas 27 mängu pikkuseks veninud kaotuseta seeria. Sellest kauem on Bayern koduliigas kaotuseta püsinud vaid korra, kui vahemikus 2012-14 oldi võitmatud 53 järjestikuses matšis. Ka toona tõmbas seeriale pidurit just Augsburg.

"Olen alati arvanud, et Bundesliga ei ole lihtne liiga ja iga mäng toob endaga teatud riski. Olime esimesel poolajal stabiilsed, aga mitte eriti loovad. Teisel poolajal ei olnud meil piisavalt energiat, et võit koju jätta. Üleüldiselt olen rohkem pettunud tulemuses kui meie mängupildis," sõnas Bayerni peatreener Vincent Kompany.

Vaatamata kaotusele jätkab Bayern 19 mänguga kogutud 50 punktiga kindlalt tabeli tipus. Laupäeval võõrsil Berliini Unioni 3:0 alistanud Dortmundil on teisena 42 punkti, kolmas on ühe mängu vähem pidanud Hoffenheim 36 punktiga.