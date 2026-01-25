Tartu Bigbank ei andnud Jekabpilsile sõnaõigust

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg andis laupäeval rohkem mänguaega ka vahetusmeestele, puhkepäeva said Martti Juhkami ja Rico Wardlow, vahendab volley.ee. Juba järgmisel kolmapäeval ootab Bigbanki ees CEV Challenge Cupi kaheksandikfinaali kordusmäng Belgia klubi Aalsti Lindemansiga.

Meeskonna resultatiivseimaks kerkis 13 punktiga (+10) Marx Aru, Stefan Kaibald lisas 12 (+9) ning Rasmus Meius 11 punkti (+7). Bigbanki vastuvõtt oli 49%, rünnakuid lahendati 53-protsendiliselt, blokk saadi vastasele ette 11 korral, servijoone tagant teeniti 9 punkti ja eksiti 10 servil.

Jekabpilsi parim oli 10 punktiga (+4) Karlis Jaundžeikars. Läti klubi vastuvõtt oli 37% ja rünnak 33%, blokipunkte teeniti 3, servil löödi üks ässa ning eksiti 8 pallingul.

Liigatabelis kindlustas Bigbank teist kohta, punkte on 14 mänguga teenitud 30. Jekabpils jätkab 4 punktiga eelviimasel ehk kaheksandal positsioonil. Liigatabeli tipus on jätkuvalt 36 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi, kolmas on 25 punktiga Selver x TalTech. Neljas on samuti 25 silmaga Leedu klubi Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas, viies 22 punkti kogunud Võru Barrus Võrkpalliklubi. Robežsardze/RSU hoiab 22 punktiga kuuendat kohta, Ezerzeme/DU on 10 punktiga seitsmes ja Audentes/Solarstone on 3 punktiga üheksas.

Pühapäeval kell 17 lähevad suvepealinnas vastamisi Pärnu VK ja Ezerzeme ning Võru Barrus VK võõrustab pühapäeval kell 17 Tehvandil Jekabpilsi meeskonda.