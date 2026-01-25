X!

Tartu Bigbank ei andnud Jekabpilsile sõnaõigust

Võrkpall
Aadu Luukase karikasarja finaal. Pärnu VK - Tartu Bigbank
Aadu Luukase karikasarja finaal. Pärnu VK - Tartu Bigbank Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Laupäevases ainsas Elme Messer meeste võrkpalli Balti liiga mängus teenis võidulisa Tartu Bigbank, saades 3:0 (25:14, 25:19, 25:12) jagu Jekabpilsi Lušist.

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg andis laupäeval rohkem mänguaega ka vahetusmeestele, puhkepäeva said Martti Juhkami ja Rico Wardlow, vahendab volley.ee. Juba järgmisel kolmapäeval ootab Bigbanki ees CEV Challenge Cupi kaheksandikfinaali kordusmäng Belgia klubi Aalsti Lindemansiga.

Meeskonna resultatiivseimaks kerkis 13 punktiga (+10) Marx Aru, Stefan Kaibald lisas 12 (+9) ning Rasmus Meius 11 punkti (+7). Bigbanki vastuvõtt oli 49%, rünnakuid lahendati 53-protsendiliselt, blokk saadi vastasele ette 11 korral, servijoone tagant teeniti 9 punkti ja eksiti 10 servil.

Jekabpilsi parim oli 10 punktiga (+4) Karlis Jaundžeikars. Läti klubi vastuvõtt oli 37% ja rünnak 33%, blokipunkte teeniti 3, servil löödi üks ässa ning eksiti 8 pallingul.

Liigatabelis kindlustas Bigbank teist kohta, punkte on 14 mänguga teenitud 30. Jekabpils jätkab 4 punktiga eelviimasel ehk kaheksandal positsioonil. Liigatabeli tipus on jätkuvalt 36 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi, kolmas on 25 punktiga Selver x TalTech. Neljas on samuti 25 silmaga Leedu klubi Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas, viies 22 punkti kogunud Võru Barrus Võrkpalliklubi. Robežsardze/RSU hoiab 22 punktiga kuuendat kohta, Ezerzeme/DU on 10 punktiga seitsmes ja Audentes/Solarstone on 3 punktiga üheksas.

Pühapäeval kell 17 lähevad suvepealinnas vastamisi Pärnu VK ja Ezerzeme ning Võru Barrus VK võõrustab pühapäeval kell 17 Tehvandil Jekabpilsi meeskonda.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

08:09

Tartu Bigbank ei andnud Jekabpilsile sõnaõigust

23.01

Lember vedas Tartu Ülikool/Bigbanki raske võiduni

21.01

Rikberg: meile pakuti võitu, aga me ei saanud oma asjadega hakkama

21.01

Palju eksinud Tartu kaotas eurosarjas Belgia klubi vastu avamängu

20.01

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

19.01

Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

19.01

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

19.01

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

18.01

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

18.01

Rae Spordikool kindlustas Balti liiga põhiturniiri võidu

17.01

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

17.01

Kaks matšpalli saanud TÜ/Bigbank alustas Leedu turneed valusa kaotusega

14.01

Pärnu sai Balti liigas rutiinse võidu

12.01

Kapteniks valitud Laak: liigume oma mänguga tõusvas joones

12.01

MVP Cicetti ja Kask alistasid liiga liidri, Laak võitis CEV Cupil

videod

sport.err.ee uudised

11:38

Medvedev kaotas USA tulevikutähele seekord 11 geimi järjest

10:42

TÄNA OTSE | Millises vormis on laskesuusatipud OM-i eel?

10:24

Pikk soolosõit tõi Taaramäele AÜE-s etapivõidu ja kergitas ta üldliidriks

09:40

Augsburg lõpetas jälle Bayerni pika kaotuseta seeria

09:03

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

08:36

Alcaraz ja Sabalenka jõudsid settigi loovutamata veerandfinaali

08:09

Tartu Bigbank ei andnud Jekabpilsile sõnaõigust

24.01

Aluksne talveralli võitsid Volver ja Sõna, Sesks katkestas eelviimasel katsel

24.01

Veesaare panus jäi North Carolina võidus tagasihoidlikuks

24.01

Endrekson sõudmise järelkasvust: tööd on palju

24.01

ETV spordisaade, 24. jaanuar

24.01

Nabi tuli õlaprobleemi kiuste Eesti meistriks

24.01

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

24.01

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

24.01

Galerii: Saalijalgpallikoondis jäi väravaterohkes mängus napilt Norrale alla Uuendatud

loetumad

24.01

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

24.01

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

24.01

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

09:03

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

23.01

Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele

24.01

Kelly Sildaru tuli X-mängudel seitsmendaks Uuendatud

24.01

Djokovic jõudis ajaloolise võiduga kaheksandikfinaali, edasi ka Sinner

23.01

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

24.01

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo