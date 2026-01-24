Gomsi klassikasprindi võitsid Kläbo ja Svahn
Murdmaasuusatamise MK-etapil Šveitsis Gomsis saavutas meeste klassikasprindis esikoha norralane Johannes Hosflöt Kläbo ja naistest võidutses rootslanna Linn Svahn.
Kläbo näitas kiireimat minekut nii kvalifikatsioonis, enda veerandfinaalis ja poolfinaalis ning loomulikult ka finaalis, kus edestas 2,64 sekundiga ameeriklast Gus Schumacheri. 29-aastane norralane sai hooaja kaheksanda ja karjääri 106. MK-etapivõidu.
Kolmandaks tuli rootslane Edvin Anger (+4,77), kellele järgnesid itaallane Simone Mocellini (+11,48), norralane Even Northug (+15,49) ja ameeriklane Ben Ogden (+18,92).
Someone is ready for the big show in @milanocortina2026— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 24, 2026
Klæbo: A treat for the fans' eyes in #fiscrosscountry #wintersport #worldcupgoms pic.twitter.com/MD8x1n6e23
Naiste finaali pääses koguni kolm rootslannat: Linn Svahn, Maja Dahlqvist ja Emma Ribom. Neist ainsana jõudis pjedestaalile Svahn, kes juhtis kogu sõidu vältel ning jättis enda selja taha sakslanna Laura Gimmleri (+0,12) ja šveitslanna Nadine Fähndrichi (+0,26).
Dahlqvist lõpetas neljandana (+0,72) ja Ribom kuuendana (+23,39), nende vahele mahtus soomlanna Johanna Matintalo (+5,46). MK-sarja üldliider ameeriklanna Jessie Diggins jäi esimesena finaalist välja.
You know what it means to peak at the right time? Linn Svahn does— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 24, 2026
Ready for the Games #fiscrosscountry #wintersport #worldcupgoms pic.twitter.com/wOb60xoLji
Ühtegi Eesti suusatajat võistlustules ei olnud. Pühapäeval selguvad parimad 20 km ühisstardist klassikasõitudes.
Toimetaja: Henrik Laever