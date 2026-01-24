Gomsi klassikasprindi võitsid Kläbo ja Svahn

Kläbo näitas kiireimat minekut nii kvalifikatsioonis, enda veerandfinaalis ja poolfinaalis ning loomulikult ka finaalis, kus edestas 2,64 sekundiga ameeriklast Gus Schumacheri. 29-aastane norralane sai hooaja kaheksanda ja karjääri 106. MK-etapivõidu.

Kolmandaks tuli rootslane Edvin Anger (+4,77), kellele järgnesid itaallane Simone Mocellini (+11,48), norralane Even Northug (+15,49) ja ameeriklane Ben Ogden (+18,92).

Someone is ready for the big show in @milanocortina2026



Klæbo: A treat for the fans' eyes in #fiscrosscountry #wintersport #worldcupgoms pic.twitter.com/MD8x1n6e23 — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 24, 2026

Naiste finaali pääses koguni kolm rootslannat: Linn Svahn, Maja Dahlqvist ja Emma Ribom. Neist ainsana jõudis pjedestaalile Svahn, kes juhtis kogu sõidu vältel ning jättis enda selja taha sakslanna Laura Gimmleri (+0,12) ja šveitslanna Nadine Fähndrichi (+0,26).

Dahlqvist lõpetas neljandana (+0,72) ja Ribom kuuendana (+23,39), nende vahele mahtus soomlanna Johanna Matintalo (+5,46). MK-sarja üldliider ameeriklanna Jessie Diggins jäi esimesena finaalist välja.

You know what it means to peak at the right time? Linn Svahn does



Ready for the Games #fiscrosscountry #wintersport #worldcupgoms pic.twitter.com/wOb60xoLji — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 24, 2026

Ühtegi Eesti suusatajat võistlustules ei olnud. Pühapäeval selguvad parimad 20 km ühisstardist klassikasõitudes.