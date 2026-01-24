Franzoni läheb enne kodust olümpiat aina paremasse vormi

24-aastane Franzoni on koduste Milano Cortina olümpiamängude eel tegemas läbimurdehooaega. Detsembris mahtus ta esmakordselt MK-sarjas pjedestaalile ja eelmisel nädalal napsas itaallane Wengenis esimese etapivõidu. Nüüd võitis Franzoni legendaarse Kitzbüheli kiirlaskumise, edestades 0,07 sekundiga MK-sarja liidrit Marco Odermatti, kes pidi seal teise kohaga leppima juba kolmandat korda.

"Mul on olnud hullumeelne nädal! Võistlesin Kitzbühelis alles teist korda ja juba võit olemas," rõõmustas Franzoni. "Teadsin, et olen raja lõpuosas kiire, aga see lõpp oli hirmutav. Pärast treeningut tundsin seal ebakindlust. Aga raja keskosas olin kiire ja see otsustas tänase võistluse," lisas ta.

Suurepärase esituse tegi ka Maxence Muzaton, kes sai 0,39-sekundilise kaotusega kolmanda koha. 35-aastane prantslane jõudis MK-sarjas viimati pjedestaalile 2017. aasta jaanuaris.

Juhan Luik kaotas võitjale 6,37 sekundit ning sai 52. koha, temast oli aeglasem üksnes britt Roy-Alexander Steudle (+6,52). "Esimene Kitzbühel tehtud, päris crazy! Selle nõlvaga oli väga-väga keeruline nii-öelda sõbraks saada, sest kiirused ja hüpped on suured. Aga nüüd on järgmiseks aastaks põhi olemas ja järgmine kord on kergem," rääkis Luik võistluse järel.

Pühapäeval sõidetakse Kitzbühelis slaalomit.