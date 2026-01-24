X!

India velotuuri finaaletapp lõppes Räime jaoks õnnetult, Taaramäe avas hooaja

Jalgrattasport
Mihkel Räim.
Mihkel Räim. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Jalgrattasport

Indias lõppenud Pune Grand velotuuri (UCI 2.2) finaaletapil (Pune – Pimpri-Chinchwad; 95 km) läks Mihkel Räim (Quick Pro Team) lõpukurvi heal positsioonil, kuid konkurent sõitis ta rajalt välja. Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) alustas samal ajal hooaega Araabia Ühendemiraatides peetaval Sharjahi velotuuril (UCI 2.2).

Pune Grand velotuuri finaaletapil võidutses Alexei Shnyrko (Li Ning Star; 1:56.54), edestades meeskonnakaaslast Cameron Scotti ja austraallast Dylan Hopkinsi (Roojai Insurance Winspace).

Quick Pro Team aitas Räime tagasipöördega lõpukurvi viiendal-kuuendal positsioonil, ent selja tagant sisekurvi lõiganud konkurent alahindas oma hoogu ning sõitis eestlasele küljelt sisse, surudes ta rajapiirdesse.

"Finiši eel tegutses tiim hästi, kuid paraku oli lihtsalt ebaõnne ja läks nii," ütles Quick Pro Teami spordidirektor Martin Laas võistluse järel. "Martti kukkus seal samuti, kuid õnneks said ainult rattad kannatada ja mehed ise on terved."

Küprose meister Andreas Miltiadis finišeeris lõpuks 62., hiinlane Pengkai Wang 72., Taavi Kannimäe 106., Räim 121. ja Martti Lenzius 133. kohal.

Velotuuri üldarvestuses oli parim uusmeremaallane Luke Mudgway (Li Ning Star). Teise koha teenis austraallane Carter Bettles (Roojai Insurance Winspace; +0.14) ning kolmanda koha belglane Yorben Lauryssen (Tarteletto – Isorex; +0.17). Miltiadis (+4.24) sai 16., Lenzius (+12.56) 42., Räim (+21.10) 78., Kannimäe (+32.53) 106. ja Wang (+33.18) 107. koha.

Taaramäe alustas Sharjahi velotuuri esimest, 129,6-kilomeetrist etappi turvaliselt ning lõpetas 68. kohaga (+0.04) peagrupis. Võidu teenis belglane Jens Reynders (Qatar Pro Team; 2:50.04). Avapäev kujunes kiireks, kuna sõit kulges suuresti tasastel teedel. Etapi keskel üritati mitmel korral jooksikute gruppi moodustada ning Taaramäe meeskond oli aktiivselt sõidus sees.

Mullu pälvis Taaramäe Sharjahi velotuuril üldarvestuses kolmanda koha. Ka tänavu on meeskonna eesmärk toetada eestlast.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

16:18

India velotuuri finaaletapp lõppes Räime jaoks õnnetult, Taaramäe avas hooaja

22.01

Kolmas võistluspäev ei toonud Quick Pro Teamile Indias edu

20.01

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

20.01

Eesti naisjuunior Gisele Rang debüteeris cyclo-cross'i MK-sarjas

20.01

Maanteeprofid kuulutasid hooaja alanuks

19.01

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

19.01

Madis Mihkels tänavu ilmselt suurtuuril ei osale

17.01

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

16.01

Maaris Meier alustas Portugalis hooaega seitsmenda kohaga

14.01

Ebrase kodutiim esitles ametlikult uut koosseisu ja võistlusvarustust

08.01

Eesti Jalgratturite Liit sai uue peasekretäri

07.01

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

30.12

Eestlastest on UCI edetabelis kõrgeimal kohal Mihkels ja Ebras

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

16.12

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

11.12

Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

06.12

Taaramäe ja Oras pälvisid Rwandas kaheksanda koha

05.12

Taaramäe rattal purunes rehv ka Rwanda Epicu neljandal etapil

04.12

Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

sport.err.ee uudised

18:02

Gomsi klassikasprindi võitsid Kläbo ja Svahn

17:26

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

17:07

Liiv jõudis põhialal esikaheksasse

16:40

Franzoni läheb enne kodust olümpiat aina paremasse vormi

16:18

India velotuuri finaaletapp lõppes Räime jaoks õnnetult, Taaramäe avas hooaja

15:38

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

14:37

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

14:10

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

13:38

Favoriidid tagasid edasipääsu, Osaka astus kõrvale

13:11

Djokovic jõudis ajaloolise võiduga kaheksandikfinaali, edasi ka Sinner

12:40

Paskotši tegi Belgia kõrgliigas taas skoori

11:21

Islandi käsipallurid said napi kaotuse, Rootsil täisedu

10:36

Indiana võitis mulluse finaalseeria korduse, Antetokounmpo sai viga

10:11

Kelly Sildaru tuli X-mängudel seitsmendaks Uuendatud

10:07

Hamburgi derbis jäid väravad löömata, Mets mängis 90 minutit

00:23

Euroliiga liider mängis teisel poolajal maha 27-punktilise eduseisu

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

23.01

Teiseks hüppeks kindluse leidnud Prevc haaras lennumäe MM-il liidrikoha

23.01

ETV spordisaade, 23. jaanuar

23.01

Raju: kõik OM-i võistluspaigad pole valmis ja tõenäoliselt valmis ei saagi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo