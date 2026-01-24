India velotuuri finaaletapp lõppes Räime jaoks õnnetult, Taaramäe avas hooaja

Pune Grand velotuuri finaaletapil võidutses Alexei Shnyrko (Li Ning Star; 1:56.54), edestades meeskonnakaaslast Cameron Scotti ja austraallast Dylan Hopkinsi (Roojai Insurance Winspace).

Quick Pro Team aitas Räime tagasipöördega lõpukurvi viiendal-kuuendal positsioonil, ent selja tagant sisekurvi lõiganud konkurent alahindas oma hoogu ning sõitis eestlasele küljelt sisse, surudes ta rajapiirdesse.

"Finiši eel tegutses tiim hästi, kuid paraku oli lihtsalt ebaõnne ja läks nii," ütles Quick Pro Teami spordidirektor Martin Laas võistluse järel. "Martti kukkus seal samuti, kuid õnneks said ainult rattad kannatada ja mehed ise on terved."

Küprose meister Andreas Miltiadis finišeeris lõpuks 62., hiinlane Pengkai Wang 72., Taavi Kannimäe 106., Räim 121. ja Martti Lenzius 133. kohal.

Velotuuri üldarvestuses oli parim uusmeremaallane Luke Mudgway (Li Ning Star). Teise koha teenis austraallane Carter Bettles (Roojai Insurance Winspace; +0.14) ning kolmanda koha belglane Yorben Lauryssen (Tarteletto – Isorex; +0.17). Miltiadis (+4.24) sai 16., Lenzius (+12.56) 42., Räim (+21.10) 78., Kannimäe (+32.53) 106. ja Wang (+33.18) 107. koha.

Taaramäe alustas Sharjahi velotuuri esimest, 129,6-kilomeetrist etappi turvaliselt ning lõpetas 68. kohaga (+0.04) peagrupis. Võidu teenis belglane Jens Reynders (Qatar Pro Team; 2:50.04). Avapäev kujunes kiireks, kuna sõit kulges suuresti tasastel teedel. Etapi keskel üritati mitmel korral jooksikute gruppi moodustada ning Taaramäe meeskond oli aktiivselt sõidus sees.

Mullu pälvis Taaramäe Sharjahi velotuuril üldarvestuses kolmanda koha. Ka tänavu on meeskonna eesmärk toetada eestlast.