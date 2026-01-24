X!

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Ujumine

Eesti parim naisujuja Eneli Jefimova ja tema koduülikool NC State võõrustasid kodubasseinis valitsevat NCAA meistrit Virgina ülikooli, kes võttis ka ülekaaluka võidu. Eestlanna säras alavõiduga.

Virgina naiskond on NCAA meistrivõistlustel triumfeerinud viiel viimasel aastal ja on suurfavoriidid võidule ka tänavu. Kuigi kooli suurimad staarid Gretchen Walsh ja Kate Douglass enam ülikooli võistkonda ei esinda, siis on kool suureks magnetiks rahvusvahelistele ja kohalikele noorujujatele, vahendab PriitSwim.com.

NC State kodubasseinis toimunud duell pidi esialgselt toimuma kahel päeval, kuid lumetormi ennetades otsustati võistlus teha ainult reedel. Virgina naised püstitasid lausa kümme uut basseini rekordit ja domineerisid praktiliselt kõikidel aladel üldskooriga 181-113.

Üks NC State ujuja, kes Virgina võidurõõmu rikkus oli Jefimova. Tänavu 100 jardi rinnuliujumises võitmatuna püsiv 19-aastane ujuja teenis esikoha ajaga 58,10. Teist kohta enam kui poole sekundiga edestanud eestlanna jäi novembris ujutud isiklikust rekordist 43 sajandiku kaugusele. NCAA hooaja pingereas jätkab ta teisel positsioonil.

Lähedal isiklikule rekordile oli Jefimova ka 200 jardi rinnuliujumises. Tabloo näitas talle 2.07,67, mis on rekordist 52 sajandikku aeglasem aeg. Esikoha teenis Virgina esindaja Aimee Canny (2.06,54), kes püstitas ka basseini rekordi. Canny oli võidukas veel ka 200 jardi vaba- ja kompleksujumises.

Lisaks Jefimovale suutis NC State naistest ainsana individuaalse alavõidu teenida USA koondislane Leah Shackley. Ta jäi löömatuks 100 ja 200 jardi seliliujumises. Head kiirust näitas eestlanna 4 x 50 jardi kombineeritud teateujumises, kus ta läbis rinnuliujumise etapi kõige kiirema vaheajaga (26,10), kuid pidid kokkuvõttes tunnistama nii Virgina A kui ka B tiimi paremust, mis andis kolmanda koha.

Naiste NCAA meistrivõistlused algavad 18. märtsil. Enne 15. veebruarit, kui Jefimoval hakkavad konverentsi meistrivõistlused (ACC), siis viimases põhihooaja duellis minnakse 30. jaanuaril vastamisi samas linnas tegutseva North Carolina ülikooliga.

Toimetaja: Siim Boikov

