X!

Favoriidid tagasid edasipääsu, Osaka astus kõrvale

Tennis
Madison Keys
Madison Keys Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Tennis

Austraalia lahtiste naisüksikmängu turniiril alistas tiitlikaitsja Madison Keys (WTA 9.) kolmandas ringis tšehhitar Karolina Pliškova (WTA 1057.) 6:3, 6:3 ja tagas koha 16 hulgas.

Keys lõi Austraalia kõrvetavas kuumuses 25 äralööki vastase kaheksa vastu ja teenis oma esimeselt servilt 76 protsenti punktidest vastase 56 protsendi vastu.

Kaheksandikfinaalis ootab teda kaasmaalanna Jessica Pegula (WTA 6.), kes oli parem Oksana Selehmetevast (WTA 101.) 6:3, 6:2.

Märksa keerulisem oli maailma teise reketi Iga Swiateki teekond 16 sekka. Poolatar loovutas Anna Kalinskajale seti, aga võitis siiski 6:1, 1:6, 6:1.

Samuti tagas koha kaheksandikfinaalis Kasahstani esindaja Jelena Rõbakina (WTA 5.), kes alistas tšehhitar Tereza Valentova (WTA 54.) 6:2, 6:3.

Küll aga astus kõrvale turniiri kahekordne võitja Naomi Osaka (WTA 17.), keda segab kõhulihase vigastus.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

13:38

Favoriidid tagasid edasipääsu, Osaka astus kõrvale

13:11

Djokovic jõudis ajaloolise võiduga kaheksandikfinaali, edasi ka Sinner

23.01

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

23.01

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

23.01

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

23.01

Esireketid jätkasid Austraalia lahtistel settigi kaotamata

23.01

Malõgina langes mõlemas mänguliigis välja

22.01

Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest

22.01

Sinner ja Swiatek tagasid edasipääsu

22.01

Tiitlikaitsja Keys ei vääratanud, aga Ostapenko küll

22.01

Djokovic jõudis Federeri rekordist ühe võidu kaugusele

21.01

De Minaur ja Zverev kaotasid seti, aga said edasi

21.01

Lajal kaotas enam kui kolmetunnise lahingu järel endisele 39. reketile

21.01

Esikümne naised näitasid Austraalia lahtistel võimu

21.01

Puuduolevat karikat jahtiv Alcaraz jätkas Austraalias kindlalt

multimeedia

sport.err.ee uudised

15:07

Ermits ja Kehva tulid kümnendaks, Soome jäi viimasel ringil esikohata Uuendatud

14:37

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

14:10

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

13:38

Favoriidid tagasid edasipääsu, Osaka astus kõrvale

13:11

Djokovic jõudis ajaloolise võiduga kaheksandikfinaali, edasi ka Sinner

12:40

Paskotši tegi Belgia kõrgliigas taas skoori

11:21

Islandi käsipallurid said napi kaotuse, Rootsil täisedu

10:36

Indiana võitis mulluse finaalseeria korduse, Antetokounmpo sai viga

10:11

Kelly Sildaru tuli X-mängudel seitsmendaks Uuendatud

10:07

Hamburgi derbis jäid väravad löömata, Mets mängis 90 minutit

09:26

TÄNA OTSE | Kuidas läheb tavapäratu koosseisuga Eesti segateatevõistkonnal?

00:23

Euroliiga liider mängis teisel poolajal maha 27-punktilise eduseisu

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

23.01

Teiseks hüppeks kindluse leidnud Prevc haaras lennumäe MM-il liidrikoha

23.01

ETV spordisaade, 23. jaanuar

23.01

Raju: kõik OM-i võistluspaigad pole valmis ja tõenäoliselt valmis ei saagi

23.01

Odermatt kasvatas Kitzbüheli ülisuurslaalomiga edu, Luik 48.

23.01

Eesti iluuisutajad tegid Riias puhta töö

23.01

Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele Uuendatud

23.01

Marten Liiv pääses teist korda MK-etapil pjedestaalile

loetumad

23.01

Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele Uuendatud

15:07

Ermits ja Kehva tulid kümnendaks, Soome jäi viimasel ringil esikohata Uuendatud

23.01

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

23.01

Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

23.01

Eesti iluuisutajad tegid Riias puhta töö

23.01

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti Uuendatud

00:23

Euroliiga liider mängis teisel poolajal maha 27-punktilise eduseisu

09:26

TÄNA OTSE | Kuidas läheb tavapäratu koosseisuga Eesti segateatevõistkonnal?

23.01

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

23.01

Marten Liiv pääses teist korda MK-etapil pjedestaalile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo