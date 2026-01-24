Favoriidid tagasid edasipääsu, Osaka astus kõrvale

Küll aga astus kõrvale turniiri kahekordne võitja Naomi Osaka (WTA 17.), keda segab kõhulihase vigastus.

Samuti tagas koha kaheksandikfinaalis Kasahstani esindaja Jelena Rõbakina (WTA 5.), kes alistas tšehhitar Tereza Valentova (WTA 54.) 6:2, 6:3.

Märksa keerulisem oli maailma teise reketi Iga Swiateki teekond 16 sekka. Poolatar loovutas Anna Kalinskajale seti, aga võitis siiski 6:1, 1:6, 6:1.

Kaheksandikfinaalis ootab teda kaasmaalanna Jessica Pegula (WTA 6.), kes oli parem Oksana Selehmetevast (WTA 101.) 6:3, 6:2.

Keys lõi Austraalia kõrvetavas kuumuses 25 äralööki vastase kaheksa vastu ja teenis oma esimeselt servilt 76 protsenti punktidest vastase 56 protsendi vastu.

Austraalia lahtiste naisüksikmängu turniiril alistas tiitlikaitsja Madison Keys (WTA 9.) kolmandas ringis tšehhitar Karolina Pliškova (WTA 1057.) 6:3, 6:3 ja tagas koha 16 hulgas.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: