Islandi käsipallurid said napi kaotuse, Rootsil täisedu

Island oli terve kohtumise tagaaja rollis, kuid vahe ei läinud kordagi suureks. Teisel poolajal jõuti mitut puhku vaid ühe värava kaugusele, aga kinni püüda Horvaatiat ei suudetud.

Omar Ingi Magnusson ja Odinn Yor Rikhardsson viskasid Islandi kasuks kaheksa väravat, Horvaatia parim oli seitsme tabamusega Mateo Maraš.

Teises vahegrupis on ainsana kaks võitu kirjas Rootsil, kes alistas reedel Sloveenia 35:31 (13:15). Šveits ja Ungari mängisid 29:29 (20:14) viiki.

Laupäeval jätkatakse mängudega esimeses vahegrupis, kus asuvad vastamisi Prantsusmaa - Portugal, Hispaania - Taani ja Saksamaa - Norra.