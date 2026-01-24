X!

Solberg kaotas päeva avakatsel aega, aga juhib kindlalt

Autoralli
Oliver Solberg - Elliott Edmondson
Oliver Solberg - Elliott Edmondson Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Autoralli

Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja esimene etapp toimub sel nädalalõpul Monte Carlos. Reedese võistluspäeva järel hoidis kindlat liidrikohta Toyota värske põhisõitja Oliver Solberg.

Laupäeva esimesel katsel (29,93 km) näitas lumistel ja jäistel teedel aga parimat aega Sebastien Ogier (Toyota), kes edestas Solbergi enam kui paarikümne sekundiga. "Me ei valmistanud oma piikrehve korralikult ette ja kaotasime kõvasti aega," tunnistas Solberg. "Kerge on eksida ja ralli on poole sekundiga läbi."

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

Laupäeval on kavas neli kiiruskatset kogupikkusega 77,61 kilomeetrit. Need on kavas kell 9.31, 10.55, 13.31 ja 19.35 (publikukatse).

Toimetaja: Siim Boikov

Solberg kaotas päeva avakatsel aega, aga juhib kindlalt

