Solberg kaotas päeva avakatsel aega, aga juhib kindlalt

Laupäeva esimesel katsel (29,93 km) näitas lumistel ja jäistel teedel aga parimat aega Sebastien Ogier (Toyota), kes edestas Solbergi enam kui paarikümne sekundiga. "Me ei valmistanud oma piikrehve korralikult ette ja kaotasime kõvasti aega," tunnistas Solberg. "Kerge on eksida ja ralli on poole sekundiga läbi."

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

Laupäeval on kavas neli kiiruskatset kogupikkusega 77,61 kilomeetrit. Need on kavas kell 9.31, 10.55, 13.31 ja 19.35 (publikukatse).