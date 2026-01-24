Hamburgi derbis jäid väravad löömata, Mets mängis 90 minutit

Kohtumine oli üsna võimalustevaene: esimesel poolajal sooritas St. Pauli kaks pealelööki ja Hamburg ühe, kusjuures vaid külaliste oma lendas raamide suunas. Teisel poolajal tehti pealelööke rohkem, aga väga suured võimalused tegelikult puudusid.

Mets tegi St. Pauli kaitseliinis kaasa kogu kohtumise. Ta on pärast vigastuspausilt naasmist kuulunud alates 25. oktoobri kohtumisest Frankfurdis alati St. Pauli algrivistusse. Kokku on eestlasel sel hooajal kirjas tosin Bundesliga kohtumist.

St. Pauli on tänavusel keerulisel hooajal kogunud 18 mänguga 13 punkti, mis annab 18 meeskonna seas hetkel 16. positsiooni, aga viimasel kohal asuv Mainz jääb vaid ühe silma kaugusele. Väga palju parem pole ka Hamburgi hooaeg - 18 punktiga hoitakse hetkel 13. kohta.

Uuel nädalal peab klubi kaks Bundesliga kohtumist: esmaspäeval teisipäeval kodus RB Leipziga ja sejeärel laupäeval võõrsil Augsburgiga. Karl Jakob Heina klubi Bremeni Werder mängib täna, 24. jaanuaril võõrsil Leverkuseni Bayeriga.