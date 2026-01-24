X!

TÄNA OTSE | Kuidas läheb tavapäratu koosseisuga Eesti segateatevõistkonnal?

Täna kell 16.00 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise maailmakarikaetapilt Nove Mestos, kus on kavas segateatesõit. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader.

Kokku läheb rajale 20 võistkonda, nende seas ka Eesti koosseisus Hanna-Brita Kaasik, Emma Roberta Rajando, Mehis Udam ja Yaroslav Neverov.

Tänvause hooaja seni ainus segateatesõit oli kavas avaetapil Östersundis, kus esikoha napsas Prantsusmaa kvartett koosseisus Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisaz-Bouchet ja Lou Jeanmonnot.

Nove Mestos stardib neist vaid Braisaz-Bouchet, kellega koos sõidevad Oceane Michelon, Oscar Lombardot ja Quentin Fillon Maillet.

Kindlasti tuleb lugeda aga ehk isegi suurimaks favoriidiks Itaaliat, kel kõik tugevad kohal: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer ja Tommaso Giacomel.

Alati tugev Norra stardib seekord koosseisus Siri Skar, Ingrid Landmark Tandrevold, Johan-Olav Botn ja Isak Leknes Frey.

Toimetaja: ERR Sport

