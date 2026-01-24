X!

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha

Itaalia ankrumees Tommaso Giacomel.
Itaalia ankrumees Tommaso Giacomel. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Laskesuusatamise MK-etapil Nove Mestos võidutses segateates Itaalia nelik koosseisus Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer ja Tommaso Giacomel (1:03.11,7).

Lasketiirudes kokku kümmet varupadrunit kasutanud itaallased tõusid võistluse liidriks seitsmendas ehk eelviimases tiirus, kus Giacomel sai märgid maha ühe varuga, aga liidrikohal olnud Prantsusmaa ankrumees Quentin Fillon Maillet vajas kahte varupadrunit. Prantsusmaa (0+7) hoidis teist kohta finišini, kaotust võitjale kogunes 24,7 sekundit.

Viimasel ringil käis kolmanda koha nimel põnev heitlus ameeriklase Maxime Germaini ja tšehh Michal Krcmari vahel. Krcmaril õnnestus kolmas koht võtta tugeva lõpuspurdiga (0+7; +57,2), edestades Germaini finišis 2,3 sekundiga.

Kuue parema hulka mahtusid veel Rootsi (0+8; +1.20,9) ja kahel trahviringil käinud Norra (2+8; +1.41,1).

Eesti koondis (Hanna-Brita Kaasik, Emma Roberta Rajando, Mehis Udam ja Yaroslav Neverov) võeti rajalt maha neljanda lasketiiru järel.

Enne võistlust:

Kokku läheb rajale 20 võistkonda, nende seas ka Eesti koosseisus Hanna-Brita Kaasik, Emma Roberta Rajando, Mehis Udam ja Yaroslav Neverov.

Tänvause hooaja seni ainus segateatesõit oli kavas avaetapil Östersundis, kus esikoha napsas Prantsusmaa kvartett koosseisus Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisaz-Bouchet ja Lou Jeanmonnot.

Nove Mestos stardib neist vaid Braisaz-Bouchet, kellega koos sõidevad Oceane Michelon, Oscar Lombardot ja Quentin Fillon Maillet.

Kindlasti tuleb lugeda aga ehk isegi suurimaks favoriidiks Itaaliat, kel kõik tugevad kohal: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer ja Tommaso Giacomel.

Alati tugev Norra stardib seekord koosseisus Siri Skar, Ingrid Landmark Tandrevold, Johan-Olav Botn ja Isak Leknes Frey.

