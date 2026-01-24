TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ermitsal ja Kehval paarissegateatesõit?

Täna kell 14.05 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise maailmakarikaetapilt Nove Mestos, kus on kavas paarissegateatesõit. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader.

Kokku läheb starti 24 koondist, nende seas numbri all 10 ka Eesti. Sedapuhku kuuluvad koosseisu Regina Ermits ja Mark-Markos Kehva. Seejuures on tegemist Ermitsa esimese ja ainsa stardiga Nove Mestos pärast haigestumist eelmisel etapil Ruhpoldingis.

Tänavu on sõidetud seni vaid üks paarissegateatesõit. Hooaja avaetapil Östersundis said Rene Zahkna ja Susan Külm kümnenda koha. Võitis Rootsi duo Sebastian Samuelsson - Ella Halvarsson.

Nove Mestos esindavad Rootsit aga Annie Lind ja Henning Sjökvist. Norra eest tulevad starti Juni Arnekleiv ja Martin Nevland ning toona kolmandaks jäänud Prantsusmaa eest sõidavad Camille Bened ja Emilien Claude.