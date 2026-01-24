X!

Ermits ja Kehva tulid kümnendaks, Soome jäi viimasel ringil esikohata

Regina Ermits ja Mark-Markos Kehva teenisid laskesuusatamise maailmakarikaetapil Nove Mestos paarissegateatesprindis kümnenda koha.

Ermits tuli esimesesest vahetusest kaheksandal kohal (0+1), Kehva andis teate tagasi 11. positsioonil (0+4), Ermits tõstis Eesti tagasi kümnendaks (0+2) ja Kehva hoidis seda kohta (0+2).

Võistluse lõpufaasis oli esikohas kinni Soome (Suvi Minkkinen, Tero Seppälä), aga Leonhard Pfundil õnnestus viimasel ringil mööduda ja esikoht Saksamaale tuua (Marlene Fichtner, Leonhard Pfund; 0+4; 34.53,3).

Soome tuli teiseks (0+8; +6,5) ja Prantsusmaa (Jeanne Richard, Emilien Claude; 0+6; +17,8) edestas kolmanda koha duellis Norrat (Juri Arnekleiv, Martin Nevland; 0+8; +23,2).

Järgnesid Šveits, Ukraina, Tšehhi, Austria ja Poola ning Eesti (0+8) kaotas kümnendana võitjale ühe minuti ja 57,6 sekundiga.

Enne võistlust

Kokku läheb starti 24 koondist, nende seas numbri all 10 ka Eesti. Sedapuhku kuuluvad koosseisu Regina Ermits ja Mark-Markos Kehva. Seejuures on tegemist Ermitsa esimese ja ainsa stardiga Nove Mestos pärast haigestumist eelmisel etapil Ruhpoldingis.

Tänavu on sõidetud seni vaid üks paarissegateatesõit. Hooaja avaetapil Östersundis said Rene Zahkna ja Susan Külm kümnenda koha. Võitis Rootsi duo Sebastian Samuelsson - Ella Halvarsson.

Nove Mestos esindavad Rootsit aga Annie Lind ja Henning Sjökvist. Norra eest tulevad starti Juni Arnekleiv ja Martin Nevland ning toona kolmandaks jäänud Prantsusmaa eest sõidavad Camille Bened ja Emilien Claude.

Toimetaja: Siim Boikov

