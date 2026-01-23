Odermatt kasvatas Kitzbüheli ülisuurslaalomiga edu, Luik 48.

Neljakordne MK-sarja üldvõitja Odermatt edestas koondisekaaslast Franjo von Allmeni vaid 0,03 sekundiga, Austria mehed Stefan Babinsky ja Raphael Haaser pidid kodupubliku kurvastuseks leppima kolmanda-neljanda kohaga.

Tasavägisel võistlusel mahtusid esimesed üheksa meest 0,45 sekundi sisse, vähem kui sekundiga kaotasid Odermattile 24 sportlast. Finišisirgel kerkis Šveitsi mäesuusatähe tippkiirus juba 142,9 kilomeetrini tunnis.

Juhan Luik kaotas 3,50 ja sai eelviimase, 48. koha. "Kehakeelest oli näha, et hoidsin end tagasi. Vähemalt sain aja kirja – tegemist on ikkagi minu esimese stardiga ühel maailma kuulsaimatest ülisuurslaalomi nõlvadest. Ootan põnevusega, mida homne võistluspäev toob," ütles laupäeval kiirlaskumises osalev Luik.