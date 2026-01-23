X!

Eesti iluuisutajad tegid Riias puhta töö

Iluuisutamine
Elina Goidina
Elina Goidina Autor/allikas: Riinu Liis Lajal
Iluuisutamine

Riias toimunud rahvusvahelisel iluuisutamisvõistlusel Volvo Open saavutasid Eesti iluuisutajad esikoha nii meeste kui naiste üksiksõidus ja ka naisjuunioride seas.

Meeste üksiksõidus hoidis lühikavaga 79,23 punkti kogunud Arlet Levandi konkurentide ees kindlat edu ja suurendas seda vabakavaga veelgi: kokku teenis eestlane 226,54 punkti ja edestas teiseks tulnud Läti uisutajat Fedir Kulišit ligi 20 punktiga.

Nataly Langerbaur kogus oma lühikava eest 58,92 punkti ja edestas soomlannat Selma Välitalo 0,46 ja Iisraeli sportlast Elizabet Gervitsit 0,88 punktiga, aga oli parim ka vabakavas ning kogus võitjana 170,95 silma. Teiseks kerkis tugeva vabakavaga hoopis leedulanna Meda Variakojyte (165,17).

Nii lühi- kui vabakavas oli naisjuunioride seas parim ka Elina Goidina, kes kogus 187,82 punkti ja sai Iisraeli iluuisutaja Sophia Shifrini ees esikoha enam kui kümnepunktilise eduga. Sofia Nekrassova kogus 159,20 punkti ja oli neljas.

Ainsana jäi Eesti sportlastel esikoht võtmata meesjuunioride üksiksõidus, kus Ilja Nesterov teenis 174,20 punkti ja oli viies. Esikoht läks Iisraeli esindavale Nikita Sheikole (202,62).

Toimetaja: Anders Nõmm

