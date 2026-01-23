X!

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

Kergejõustik
Sydney McLaughlin-Levrone
Sydney McLaughlin-Levrone Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
Kergejõustik

USA kergejõustikutäht Sydney McLaughlin-Levrone teatas neöjapäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et on lapseootel.

26-aastane McLaughlin-Levrone on abielus endise ameerika jalgpalluri Andre Levrone Jr.-iga. "Tegin oma lemmikinimesega inimese," kirjutas jooksukuulsus Instagramis.

McLaughlin-Levrone püstitas 2024. aastal Pariisi olümpiamängudel 400 meetri tõkkejooksu maailmarekordi ning keskendus seejärel siledale 400 meetri jooksule. Mullu võitis ta Tokyos MM-kulla ajaga 47,78, mis jääb vaid 16 sajandikuga alla enam kui 40 aastat Marita Kochi nimel püsinud maailmarekordile.

Mitmekülgne jooksukuulsus võitis nii Tokyos kui Pariisis kaks kulda (tõkkejooksus ja 4x400 meetri teatejooksus), MM-ilt kuulub tema auhinnakappi viis kuldmedalit. Tunamullu nimetas rahvusvaheline kergejõustikuliit ta aasta naissportlaseks.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

16:56

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

10:24

Eesti kergejõustiku tipud panevad end nädalavahetusel Lasnamäel proovile

21.01

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

19.01

Noored kergejõustiklased püstitasid nädalavahetusel kolm uut rekordit

19.01

Kivikas avas hooaja isikliku rekordiga, Millend kordas tippmarki

19.01

Rauno Laumets sai Madeira poolmaratonil teise koha

17.01

Tondirabas võisteldi maratonis ja kuue tunni jooksus

14.01

Parimateks ultrajooksjateks valiti Kaur Alle ja Julia Rakitina

12.01

Selgusid uue aasta esimesed kergejõustiku Eesti meistrid

12.01

Hussarid tegid Floridas MM-debüüdi

08.01

Hussarid võistlevad laupäeval murdmaajooksu MM-il

03.01

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

29.12

Erm: arvasin, et jään teisele kohale

28.12

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

28.12

Aasta meesparasportlase tiitli pälvis Tanel Visnap

26.12

Kipchoge jooksmist ei lõpeta: mul on nüüd teised eesmärgid

18.12

Aet Kiisla valiti Eesti esindajana maailma ultrajooksuliidu komisjoni

18.12

Laura Maasik võitis Malaga poolmaratoni

16.12

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

14.12

Liis Kapten tuli murdmaajooksu EM-il noorteklassis 20 hulka

sport.err.ee uudised

20:04

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti Uuendatud

19:28

OM-iks valmistuv Teder sai Euroopa karikasarja etapil 12. koha

19:06

Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

18:55

VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel Nove Mesto lühikesel tavadistantsil? Uuendatud

18:40

Ausa spordi eeskujuks valiti endine tippsuusataja Piret Niglas

18:12

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

17:12

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

16:56

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

16:22

Jaama saavutas suusaorienteerumise U-23 MM-il kuuenda koha

15:53

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimate tööde nominendid

15:17

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

14:41

FOTOD | EOK esitles taliolümpia meenemünti ja postmarki

14:20

Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

14:13

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

13:36

Maijooksul toimub Eesti esimene naiste poolmaraton

13:03

Sõudelegend Allar Raja segab endiselt Alfa võistlusel kaarte

12:28

Tunjov leidis kolme kuu järel Itaaliast järgmise tööandja

11:57

Esireketid jätkasid Austraalia lahtistel settigi kaotamata

11:21

Spordimuuseum avas olümpia eel taliolümpia rõivaste näituse

10:49

Malõgina langes mõlemas mänguliigis välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo