Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

USA kergejõustikutäht Sydney McLaughlin-Levrone teatas neöjapäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et on lapseootel.

26-aastane McLaughlin-Levrone on abielus endise ameerika jalgpalluri Andre Levrone Jr.-iga. "Tegin oma lemmikinimesega inimese," kirjutas jooksukuulsus Instagramis.

McLaughlin-Levrone püstitas 2024. aastal Pariisi olümpiamängudel 400 meetri tõkkejooksu maailmarekordi ning keskendus seejärel siledale 400 meetri jooksule. Mullu võitis ta Tokyos MM-kulla ajaga 47,78, mis jääb vaid 16 sajandikuga alla enam kui 40 aastat Marita Kochi nimel püsinud maailmarekordile.

Mitmekülgne jooksukuulsus võitis nii Tokyos kui Pariisis kaks kulda (tõkkejooksus ja 4x400 meetri teatejooksus), MM-ilt kuulub tema auhinnakappi viis kuldmedalit. Tunamullu nimetas rahvusvaheline kergejõustikuliit ta aasta naissportlaseks.