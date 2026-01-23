Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimate tööde nominendid

Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg (esinaine), Rasmus Kagge, Peep Pahv, Taavi Libe, Martin Laine, Brit Laak (TÜ) ja Nelli Differt.

"Sel aastal hindasime töid üheksas kategoorias. Žüriiliikmetelt tulnud tagasiside oli mitmekülgne – alates sellest, et kirjutava pressi publitsistika kategooria peaks tulevikus mitmeks osaks lahutama, kuni selleni, et mõni kategooria oli jällegi üsna napi esindatuse ja ka tasemega," kommenteeris Kirsberg. "Ent kui esikohavääriliste lugude kohta öeldakse, et "mitte lihtsalt hea spordilugu, vaid suurepärane ajakirjanduslik paljastus üleüldiselt" või "super lugu ja selgelt parima uuriva ajakirjanduse näide", siis tegelikult on meie spordiajakirjanduse tervis täitsa korras."

"Võrreldes eelmise aastaga esitati ka rohkesti häid pilte. Samas selgusid parimad üsna selge edumaaga. Hea pilt tõesti räägib enam kui tuhat sõna, ja nii kõigi jaoks," lisas Kirsberg.

Fotokategooria hindamiseks liideti kokku tavažürii hinded, eraldi fotožürii moodustasid Eesti spordifotograaf Joosep Martinson ning kogenud fotograafid Liis Treimann ja Raigo Pajula.

Nii Pajula kui Treimann tõid välja, et edaspidi peaksid fotograafid seeriaid esitades need rohkem läbi mõtlema. "Seeriast ei saada hästi aru, mis on seeria. See, et fotograaf oskab järjest nupule vajutada ja hetke jäädvustada, ei tee asjast veel seeriat," tõdes Treimann.

"Paljud seeriad vajaksid tugevat toimetamist. Mõnigi seeria oleks tabelisse ehk jõudnud, kui oleks ebaolulised pildid välja toimetatud," lisas Pajula.

2025. aasta parimate tööde nominendid (tähestikulises järjekorras):

Kirjutava pressi publitsistika:

Madis Kalvet (Delfi) – "Oliver Jürgensist pidi saama Eesti esimene superründaja. Miks ei ole asjad aga nii läinud?"

Mihkel Talivee (Õhtuleht) – "TEOLT TABATUD? Tegutsemiskeeldu kandev Mehis Viru: tulin endistele õpilastele häid jõule soovima, mitte kedagi treenima"

Mart Treial (Õhtuleht) – "Himurad mehed kimbutavad Eesti naissportlasi: "Kas sinu kantud pesu oleks võimalik osta? Saaks nii su karjääri ka toetada.""

Parim videolugu:

Aleksander Algo, Oskar Kelk (Delfi) – "Kuidas Eesti väravavaht Real Madridi vastu mängis"

Jasper Käänik, Steiv Silm, Kristjan Kalkun, Rasmus Raidla – "VÕIDU NIMEL: TARTU ÜLIKOOL MAKS&MOORITS" 9.OSA: veri, higi ja pisarad ehk dramaatiline finaalseeria"

Kristjan Saar, Siim Raudla, Jonas Grauberg, Erik Öösalu – ""Mängumehed" S5 EP7 – Rain Raadik"

Parim audiolugu:

Martti Kallas (Õhtuleht) – ""KOLMAS POOLAEG" | Eesti jalgpalluri avameelne lugu vaimsest tervisest: meeskonna ees hoidsin end tagasi, aga..."

Tarmo Paju (Delfi) – "Heiko Rannula hoiab jalad maas: olen agenti rahustanud, et mõttetu on praegu rääkida Euroliiga või NBA juttu"

Maarja Värv ja Debora Saarnak (ERR) – ""Spordis ainult tüdrukud" | Kas meestel on naisi keerulisem treenida kui mehi?"

Kirjutava pressi võistlusülevaade:

Karl Juhkami (Postimees) – "Kristjan Ilves lahkab viimaks nüansse, mis viisid ta põrgusse"

Mart Treial (Õhtuleht) – "Muinasjutust vormus draama. Stsenarist Kristin Lätt: "Ma lihtsalt ei jaksanud!""

Deivil Tserp (Õhtuleht) – "REPORTAAŽ | Võistluskeeldu kandev Eesti kulturist pääses lavale esinema. Kaasvõistleja: "See on ainus aus liiga!""

Audiovisuaalse pressi ülekanne:

ERR – iluuisutamise Tallinna EM-i naiste vabakava

ERR – korvpalli MM-valikmäng Eesti – Tšehhi

Kommentaar/kolumn:

Gunnar Leheste (Delfi) – "Pohlak astub ämbrisse, sponsorid pahandavad, pressiosakond klatib. Oleme siin juba kord olnud"

Märt Roosna (ilmunud Õhtulehes) – "Eesti spordi nähtamatud kangelased – aitäh, teie hoiate seda masinavärki päriselt töös"

Deivil Tserp (Õhtuleht) – "Mida te uurite? Mis see teie asi on, kellega mu mees kepib!"

Spordiuudis:

Priit Pullerits (Postimees) – "Eesti laskesuusatajate suhe peatreeneriga mõraneb"

Deivil Tserp (Õhtuleht) – "Kas EOK karistas kulturismi ja fitnessi liitu liiga karmilt?"

Andres Vaher, Ekvard Joakit, Risto Berendson, Rasmus Voolaid (Õhtuleht) – "KORRUPTIIVNE PALGASKEEM? Kalle Klandorfi ihuklubi korvpallurid vormistati linna palgale"

Spordifoto:

Argo Ingver (Delfi) – "Mudane naeratus – Pajusi Mudajooks 2025-l mudast puudu ei tulnud ja osavõtjad nautisid täiel mudasel rinnul"

Remo Tõnismäe (Õhtuleht) – "Kirglik rahvas. Tallinna jooksumaraton. 14.09.2025"

Eero Vabamägi (Postimees) – "Endast kõik. Niina Petrõkina on lõpetanud oma vabakava iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel Tondiraba jäähallis. Ta on Euroopa parim."

Parim maakondlik lugu:

Aivar Ojaperv (Virumaa Teataja) – "HÜVASTI, TENNIS! ⟩ Rakvere Aqva spordikeskuse siseväljakute asemele rajatakse kardirada"

Anne Põder (Järva Teataja) – "Aivar Pohlaku lambanahkne vest kuulub nüüd Paide noormehe rõivakogusse"

Maarius Suviste (Lõuna-Eesti Postimees) – "PERSOON ⟩ 90-aastane spordihing: kui jalg tatsub ja suu matsub, siis ela rõõmuga!"

Auhindadega abistavad sel aastal Eesti Olümpiakomitee, Nike, kirjastus Helios, Gram Discs, Alkmame ja Kalev.