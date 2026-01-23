Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

Rahvusvahelise tennisekogukonna ühe mainekama arenguprogrammi raames saab Lajal 25 000 USA dollari suuruse toetuse, mis on mõeldud võistlus- ja treeningukulude katteks rahvusvahelisel tasemel.

GSPDP on loodud 1986. aastal nelja suure slämmi turniiri ning Rahvusvahelise tenniseföderatsiooni (ITF) koostöös. Programmi eesmärk on toetada andekaid noor- ja profimängijaid nende teel tippu, sealjuures jõudmaks suure slämmi turniiridele. Programmi kaudu on aastate jooksul mängijate arengusse suunatud enam kui 68 miljonit USA dollarit.

Toetuse saajate nimekirja kuuluvad 65 noor- ja profimängijat 42 riigist. "Sellise programmi toetus on minu jaoks väga oluline ja annab kindlust, et liigun õigel teel. See võimaldab mul rohkem keskenduda võistlemisele ja enda arendamisele rahvusvahelisel tasemel. Olen selle tunnustuse eest väga tänulik," ütles Mark Lajal.

GSPDP toetused määratakse vanuse, soo ja edetabelipositsiooni alusel ning meeste arvestuses on toetus mõeldud 19–22-aastastele profimängijatele. Lajali kaasamine programmi peegeldab nii tema senist arengut kui ka usaldust tema potentsiaali vastu edasisel teekonnal tipptennises.

"Mark Lajali pääsemine suure slämmi mängijate arenguprogrammi on suur tunnustus nii mängijale kui ka kogu Eesti tennisele. See näitab, et meie sportlased on rahvusvaheliselt nähtavad ja hinnatud ning suudavad konkureerida maailma parimate noorte profimängijatega," sõnas Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint.