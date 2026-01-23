Rehvi lõhkemine ei pidurdanud Solbergi Monte Carlos kuigi palju

Avapäeva teisel katsel suure edu sisse sõitnud Solberg läks reedele vastu 44,2-sekundilise eduga Elfyn Evansi (Toyota) ees. Jäistes tingimustes hiilgav rootslane tegi reedese võistluspäeva esimesel katsel taaskord pöörase läbimise ning edestas konkurente pea 20 sekundiga, kuid viienda katse finišijoone ületas ta lõhkenud naastrehviga ja 27,2-sekundilise kaotusega Evansile.

Järgnenud katsel taastas Solberg aga oma võiduseeria ning paisutas üldarvestuses oma edu Evansi ees minutile ja 4,2 sekundile. "Puhastamist on omajagu, sest teel on palju muda. Mul oli ainult üks naastrehv ja see oli pöörane. Surusin täiega. Pikk maa on veel ees, pärastlõuna tuleb väga keeruline," sõnas Solberg.

Evans edestab omakorda tiimikaaslast ja valitsevat maailmameistrit Sebastien Ogieri minuti ja 39,9 sekundiga. Kahe minuti sisse mahub veel Hyundai esisõitja Thierry Neuville (+1.56,6), tiimikaaslane Adrien Fourmaux (+2.28,2) jääb 31,6 sekundi kaugusele.

Esikümne lõpus olevad mehed kaotavad Solbergile pea seitsme minutiga: kuuendana jätkab Jon Armstrong (M-Sport Ford; +3.02,0), talle järgnevad samuti rehvi kaotanud Takamoto Katsuta (Toyota; +4.24,5), Hayden Paddon (Hyundai; +4.40,5), Leo Rossel (Citröen Rally2; +6.07,9) ja Lanciat esindav Nikolai Grjazin (+6.39,1).

Reede õhtupoolikul sõidetakse veel kolm kiiruskatset.