Rehvi lõhkemine ei pidurdanud Solbergi Monte Carlos kuigi palju

Autoralli
Oliver Solberg
Oliver Solberg Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing
Autoralli MM-sarja hooaja avaetapil Monte Carlos on ohjadest haaranud Oliver Solberg, kelle Toyotal lõhkes viiendal katsel rehv, aga rootslane läks lõunapausile minutilise eduga konkurentide ees.

Avapäeva teisel katsel suure edu sisse sõitnud Solberg läks reedele vastu 44,2-sekundilise eduga Elfyn Evansi (Toyota) ees. Jäistes tingimustes hiilgav rootslane tegi reedese võistluspäeva esimesel katsel taaskord pöörase läbimise ning edestas konkurente pea 20 sekundiga, kuid viienda katse finišijoone ületas ta lõhkenud naastrehviga ja 27,2-sekundilise kaotusega Evansile.

Järgnenud katsel taastas Solberg aga oma võiduseeria ning paisutas üldarvestuses oma edu Evansi ees minutile ja 4,2 sekundile. "Puhastamist on omajagu, sest teel on palju muda. Mul oli ainult üks naastrehv ja see oli pöörane. Surusin täiega. Pikk maa on veel ees, pärastlõuna tuleb väga keeruline," sõnas Solberg.

Evans edestab omakorda tiimikaaslast ja valitsevat maailmameistrit Sebastien Ogieri minuti ja 39,9 sekundiga. Kahe minuti sisse mahub veel Hyundai esisõitja Thierry Neuville (+1.56,6), tiimikaaslane Adrien Fourmaux (+2.28,2) jääb 31,6 sekundi kaugusele.

Esikümne lõpus olevad mehed kaotavad Solbergile pea seitsme minutiga: kuuendana jätkab Jon Armstrong (M-Sport Ford; +3.02,0), talle järgnevad samuti rehvi kaotanud Takamoto Katsuta (Toyota; +4.24,5), Hayden Paddon (Hyundai; +4.40,5), Leo Rossel (Citröen Rally2; +6.07,9) ja Lanciat esindav Nikolai Grjazin (+6.39,1).

Reede õhtupoolikul sõidetakse veel kolm kiiruskatset.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

