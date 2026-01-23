Malõgina langes mõlemas mänguliigis välja

Tennisist Elena Malõgina alustas Leszno W75 turniiri veenvate võitudega ja alistas ka maailma 248. reketi , aga langes neljapäeval välja nii üksik- kui ka paarismängus.

Üksikmängus kaotas Malõgina neutraalsena mängivale Julia Avdejevale (WTA 293.) 3:6, 2:6. Avdejeva läks kohe 5:1 ette, siis sai Malõgina ühe murde tagasi, sest venelanna tegi kaks topeltviga. Kuid setikaotustest pääsu polnud ja uue spurdi tegi Avdejeva teise seti seisult 1:2, kui võitis viis geimi järjest. Lühikeses mängus lausa 8 ässa löönud Avdejeva servi oli väga raske murda, vahendab Tennisnet.ee.

Paarismängus olid Malõgina ja Alice Robbe (Prantsusmaa) 3:1 ees Noma Noha Akugue (Saksamaa) ja Marie Weckerle (Luksemburg) vastu, aga vastased said murde tagasi ja seisul 5:6 kaotas Eesti/Prantsusmaa paar veel ühe servigeimi

Teises setis läksid Akugue/Weckerle oma teed. Malõgina/Robbe ei saanud just oma servil hakkama, kahes pallingugeimis kokku võitsid nad ainult ühe punkti ja olid 0:5 taga. Kuivast kaotusest nad pääsesid, aga kokkuvõttes jäädi alla 5:7, 1:6.