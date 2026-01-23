X!

TÄNA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel Nove Mesto lühikesel tavadistantsil?

Reedel peetakse Nove Mestos toimuval laskesuusatamise MK-etapil naiste lühikese tavadistantsi võistlus, millest võtab osa neli eestlannat. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.05, kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader.

Viimasel olümpiaeelsel etapil esindavad Eesti koondist neli naist. Tuuli Tomingas kannab stardinumbrit 55 ning saab lähte kell 19.42, Grete Gaim (75) kell 19.52, Emma Roberta Rajando (79) kell 19.54 ning Hanna-Brita Kaasik (87) kell 19.58.

Rajando jaoks on tegemist karjääri teise MK-etapiga, sel hooajal osales ta ka Ruhpoldingi etapil.

Enne Milano Cortina taliolümpiamänge on jäänud pidada veel kaks naiste individuaalsõitu, MK-sarja üldarvestuses on prantslanna Lou Jeanmonnot (718 p). Suvi Minkkinen (582 p) jääb enam kui saja punkti kaugusele, soomlannale järgnevad norralannad Maren Kirkeeide (576 p) ning rootslannad Hanna Öberg (560 p), Elvira Öberg (506 p) ja Anna Magnusson (501 p).

Jeanmonnot kannab reedel numbrit 30 ja stardib kell 19.30, Minkinnen (50) kell 19.40, aga Kirkeeide ja õed Öbergid jätavad selle etapi vahele.

Eestlastest on üldarvestuses kõrgeimal kohal Regina Ermits, kes on kogunud 201 punkti ja jätkab 19. real. Ermits osaleb ka Nove Mesto etapil, aga ainult pühapäevases ühisstardist sõidus.

Kokku on stardinimekirjas 93 naist.

Toimetaja: ERR Sport

