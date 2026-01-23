Lember vedas Tartu Ülikool/Bigbanki raske võiduni

Põhiturniiri esimeses ringis Tartu Ülikool/Bigbankile 1:3 kaotanud BARRUS/Võru Võrkpalliklubi osutas teises omavahelises kohtumises tõsist vastupanu, kui kodusaalis mänginud tartlannad võtsid võidu alles viiendas geimis, vahendab Volley.ee.

Kolmandas ja neljandas geimis kaheksa punktiga säranud Nora Lember tõi 3:2 (22:25, 25:23, 25:17, 23:25, 15:6) võidumängus 32 punkti, püstitades sellega tänavuse hooaja rekordi.

51-protsendilise efektiivsusega rünnakul 26, blokis 3 ja servil samuti 3 punkti toonud Lember näitas ka mängu parimat kasutegurit +22. Kairin Tammel lisas 20, Ingris Suvi 11, Liisbet Pill kümme ja Annabel Huik kaheksa punkti. Haide Haring kogus võrulannade ridades 12 punkti. Laura Kaur ja Kerli Kubi assisteerisid 11 ning Brita Saare ja Hippe Sadonski kaheksa punktiga.

Mõlemad naiskonnad lõid 11 serviässa, kuid Tartu esindus patustas 15 ja Võru naiskond vaid viie veaga. Rünnakul olid edukamad võitjad, lüües punktiks 44 protsenti rünnakutest. Kaotajate rünnakuefektiivsus oli 33 protsenti.

Kindlalt turniiritabeli teisel kohal jätkav Tartu Ülikool/Bigbank on kogunud 24 ja kuuendat kohta hoidev BARRUS/Võru Võrkpalliklubi üheksa punkti. 31. jaanuaril mängib Võru võistkond võõrsil kaks kohta madalamal paikneva TBD Pharmatech/Kastrega.