Taani sai koduseinte toel jagu suurest rivaalist Prantsusmaast

Taani käsipallikoondis alistas kodusel Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri esimeses vahegrupikohtumises oma viimaste aastate tuliseima rivaali Prantsusmaa 32:29 (11:12).

Kohtumise jooksul ei saanud kumbki meeskond kuni viimase hetkeni kordagi enam kui paari väravaga juhtima. Otsustavatel minutitel oli peal Taani, kes viskas ka mängu kaks viimast tabamust, mis tähistas kolmeväravalist võitu.

Mathias Gidsel viskas võitjate kasuks üheksa, Simon Pytlick kaheksa ja Emil Jakobsen kuus väravat. Prantsusmaa paremad olid Aymeric Minne seitsme ja Hugo Descat viie tabamusega.

Taani koondis kaotas Prantsusmaale kahel korral mullu märtsis toimunud Euro Cupi turniiril, aga tunamullu Pariisi olümpial jäid taanlased alagrupis koguni kaheksa väravaga peale ja tulid hiljem ka olümpiavõitjateks.

Tänavusel Euroopa meistrivõistluste vahegrupis on Taani ja Prantsusmaa nüüd aga võrdsel pulgal võidu ja kaotusega, kuna Taani võttis alagrupist kaasa kaotuse Portugalile, aga Prantsusmaa võidu Norra üle.

Ülejäänud esimese vahegrupi esimese vooru mängudes oli Saksamaa parem Portugalist 32:30 (11:11) ja Norra napilt üle Hispaaniast 35:34 (16:16).

Kahe vooru järel juhib Saksamaa nelja punktiga. Prantsusmaal, Taanil, Portugalil ja Norral on kaks punkti ning Hispaania jätkab nulliga.

Teises vahegrupis on võit kirjas Rootsil, Sloveenial ja Islandil, kaotus aga Ungaril, Šveitsil ja Horvaatial. Mängudega jätkatakse teisipäeval.

Käsipalli meeste Euroopa meistrivõistlused toimuvad Taanis, Norras ja Rootsis 15. jaanuarist 1. veebruarini. Tiitlit kaitseb Prantsusmaa, aga valitseva maailmameistri ja Pariisi olümpiavõitjana heitleb võõrustaja Taani.

Toimetaja: Siim Boikov

