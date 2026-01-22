X!

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

Iluuisutamine
Nataly Langerbaur
Nataly Langerbaur Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Iluuisutamine

Riias toimuvatel rahvusvahelistel iluuisutamisvõistlustel juhib lühikava järel meestest Arlet Levandi ja naistest Nataly Langerbaur.

20-aastane Levandi kogus lühikavas 79,23 punkti ja edestas teiseks tulnud Läti lipu all sõitvat ukrainlast Fedir Kulišit pea tosina punktiga. Ühtlasi tähistas see eestlasele lühikava isiklikku rekordit, mis seni oli 77,45.

Naistest oli lühikavas parim Langerbaur (58,92 punkti), kuid seal oli konkurents palju tihedam, kuna sama punkti sisse mahtusid ka Selma Valitalo (Soome; 58,46) ja Elizabet Gervits (Iisrael; 58,04). Ka Langerbaur parandas oma isiklikku tippmarki, mis oli Euroopa meistrivõistlustel uisutatud 56,21.

Eesti uisutajatest juhib Riias ka Elina Goidina, kes naisjuunioride seas sai 65,82 punkti. Sofia Nekrassova oli viies (51,83). Meesjuunioridest oli Ilja Nesterov kuues (52,64).

Vabakavad sõidetakse reedel.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

iluuisutamise uudised

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

20.01

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19.01

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

19.01

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

19.01

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

18.01

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

18.01

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja

17.01

Aleksandr Selevko: ei olnud minu parim sõit

17.01

VIDEO | Vendade Selevkode vabakavad Sheffieldi EM-il

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse

17.01

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

videod

sport.err.ee uudised

22.01

Taani sai koduseinte toel jagu suurest rivaalist Prantsusmaast

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

22.01

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis kuuendat kohta Uuendatud

22.01

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli Uuendatud

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

22.01

Leedu andis kodusel EM-il võidu käest viimasel minutil

22.01

Hajali olümpiaga kaasneb senisest suurem tugipersonal Uuendatud

22.01

ETV spordisaade, 22. jaanuar

22.01

Asi klubil ei õnnestunud eurosarjas veerandfinaali jõuda

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel Uuendatud

22.01

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

22.01

Varssavi Legia soovis palgata Karl Jakob Heina

22.01

Eesti laskesuusatajad tulid juunioride EM-il viiendaks

22.01

Käsipalli EM-il on selgunud tosin paremat

22.01

Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo