Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

20-aastane Levandi kogus lühikavas 79,23 punkti ja edestas teiseks tulnud Läti lipu all sõitvat ukrainlast Fedir Kulišit pea tosina punktiga. Ühtlasi tähistas see eestlasele lühikava isiklikku rekordit, mis seni oli 77,45.

Naistest oli lühikavas parim Langerbaur (58,92 punkti), kuid seal oli konkurents palju tihedam, kuna sama punkti sisse mahtusid ka Selma Valitalo (Soome; 58,46) ja Elizabet Gervits (Iisrael; 58,04). Ka Langerbaur parandas oma isiklikku tippmarki, mis oli Euroopa meistrivõistlustel uisutatud 56,21.

Eesti uisutajatest juhib Riias ka Elina Goidina, kes naisjuunioride seas sai 65,82 punkti. Sofia Nekrassova oli viies (51,83). Meesjuunioridest oli Ilja Nesterov kuues (52,64).

Vabakavad sõidetakse reedel.