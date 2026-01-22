X!

Asi klubil ei õnnestunud eurosarjas veerandfinaali jõuda

Korvpall
Braine Castors
Braine Castors Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallur Anna Gret Asi klubi Braine Castors kaotas Eurocupi sarja kaheksandikfinaali kordusmängus Poola klubile Lublin 59:68 (9:15, 22:22, 16:19, 12:12) ja langes konkurentsist koondskooriga 126:145.

Avamängu kodus kümne punktiga kaotanud Castors seisis võõrsil raske ülesande ees, aga tegelikult õnnestus neil vaid korra esimesel poolajal juhtima asuda (28:27) ja Lublin hoidis kindlalt ohje endi käes.

Asi mängis 18 minutit, viskas 12 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 2/3), võttis ühe lauapalli, tegi kaks vaheltlõiget, pani ühe kulbi, kaotas korra palli ja tegi kolm viga.

Deyona Gaston oli 13 punktiga Castorsi resultatiivseim, võitjatele tõi 16 punkti Robbi Ryan.

Braine hooaeg keskendub nüüd kodusele kõrgliigale, kus võõrustatakse juba laupäeval Liege'i.

Toimetaja: Siim Boikov

