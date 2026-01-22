Jürgenson oli Monte Carlo avakatsel oma klassi kuues

Esimesel kiiruskatsel (21,9 km) näitas Jürgenson RC2 masinate seas paremuselt kuuendat aega, kaotades parima aja välja sõitnud Nikolai Grjazinile (Lancia) 39,8 sekundiga. "Ausalt öeldes on mul auto mõistmisega raskusi. Minu jaoks ei liigu ta nii nagu vaja, pole nii terav kui olen harjunud. Loodetavasti saame ralli läbida ja koguda kogemusi," kommenteeris eestlane.

WRC2 Autor/allikas: ewrc-results.com

Neljapäeval algavad kiiruskatsed kell 17.05 (21,9 km), 19.35 (23,8 km) ja kell 21.35 (15,06 km).