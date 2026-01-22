Jürgenson oli Monte Carlo avakatsel oma klassi kuues
Hooaja esimesel autoralli maailmameistrivõistlustel etapil Monte Carlos teevad eestlastest kaasa ka Ford Fiesta Rally2 masinaga Romet Jürgenson ja Siim Oja.
Esimesel kiiruskatsel (21,9 km) näitas Jürgenson RC2 masinate seas paremuselt kuuendat aega, kaotades parima aja välja sõitnud Nikolai Grjazinile (Lancia) 39,8 sekundiga. "Ausalt öeldes on mul auto mõistmisega raskusi. Minu jaoks ei liigu ta nii nagu vaja, pole nii terav kui olen harjunud. Loodetavasti saame ralli läbida ja koguda kogemusi," kommenteeris eestlane.
Neljapäeval algavad kiiruskatsed kell 17.05 (21,9 km), 19.35 (23,8 km) ja kell 21.35 (15,06 km).
Toimetaja: Siim Boikov