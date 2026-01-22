X!

Jürgenson oli Monte Carlo avakatsel oma klassi kuues

Autoralli
Romet Jürgenson - Siim Oja
Romet Jürgenson - Siim Oja
Autoralli

Hooaja esimesel autoralli maailmameistrivõistlustel etapil Monte Carlos teevad eestlastest kaasa ka Ford Fiesta Rally2 masinaga Romet Jürgenson ja Siim Oja.

Esimesel kiiruskatsel (21,9 km) näitas Jürgenson RC2 masinate seas paremuselt kuuendat aega, kaotades parima aja välja sõitnud Nikolai Grjazinile (Lancia) 39,8 sekundiga. "Ausalt öeldes on mul auto mõistmisega raskusi. Minu jaoks ei liigu ta nii nagu vaja, pole nii terav kui olen harjunud. Loodetavasti saame ralli läbida ja koguda kogemusi," kommenteeris eestlane.

WRC2 Autor/allikas: ewrc-results.com

Neljapäeval algavad kiiruskatsed kell 17.05 (21,9 km), 19.35 (23,8 km) ja kell 21.35 (15,06 km).

Toimetaja: Siim Boikov

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

