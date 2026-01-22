Varssavi Legia soovis palgata Karl Jakob Heina

23-aastase Heina mängijaõigused kuuluvad Arsenalile, kuid selleks hooajaks on ta välja laenatud Saksamaa kõrgliiga klubile Bremeni Werder. Seal peab eestlane aga valdavalt pingil olema, kuna põhiväravavahina eelistatakse Saksamaa noortekoondislast Mio Backhausi. Samas pole Werder olnud huvitatud ka laenulepingu katkestamisest.

Kui varem on räägitud meedias ka Itaalia kõrgliigasse kuuluva Genoa huvist, siis Legia spordidirektor Michal Zewlakow tunnistas klubi meediale, et ka nemad proovisid Heina hankida, aga läbirääkimised kuglesid keeruliselt ja lõpuks eelistati Otto Hindrichi, kes on endine Rumeenia noortekoondislane ja CFR Cluji väravavaht.

Eesti koondises 45 kohtumist pidanud Heina leping Arsenaliga lõppeb tänavu juunis.

Legial on hetkel talvepausil olevas Poola kõrgliigas suured probleemid, sest 18 vooruga on õnnestunud teenida vaid 19 punkti ja 18 meeskonna konkurentsis hoitakse eelviimast positsiooni. Tõsi, vahe tabeli keskpaigaga on vaid paar silma.