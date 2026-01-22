Toyota haaras Monte Carlos kolmikjuhtimise

Esimesel kiiruskatsel näitas parimat aega Elfyn Evans (16.05,7), kellele järgnesid võistkonnakaaslased Oliver Solberg (+5,6) ja Sebastien Ogier (+12,0). Neljas oli Hyundai sõitja Adrien Fourmaux (+19,9), aga tiimi esisõitja Thierry Neuville oli märgadel teedel aegade võrdluses alles üheksas (+43,5). "Ma olin kõvasti hädas, null enesekindlust. Peame leidma rohkem enesekindlust," sõnas ta.

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

Neljapäeval algavad kiiruskatsed kell 17.05 (21,9 km), 19.35 (23,8 km) ja kell 21.35 (15,06 km).