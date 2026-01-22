Toyota haaras Monte Carlos kolmikjuhtimise
Neljapäeval algas autoralli maailmameistrivõistluste sarja hooaja esimene etapp Monte Carlos. Esimesel võistluspäeval on kavas kolm kiiruskatset.
Esimesel kiiruskatsel näitas parimat aega Elfyn Evans (16.05,7), kellele järgnesid võistkonnakaaslased Oliver Solberg (+5,6) ja Sebastien Ogier (+12,0). Neljas oli Hyundai sõitja Adrien Fourmaux (+19,9), aga tiimi esisõitja Thierry Neuville oli märgadel teedel aegade võrdluses alles üheksas (+43,5). "Ma olin kõvasti hädas, null enesekindlust. Peame leidma rohkem enesekindlust," sõnas ta.
Neljapäeval algavad kiiruskatsed kell 17.05 (21,9 km), 19.35 (23,8 km) ja kell 21.35 (15,06 km).
Toimetaja: Siim Boikov