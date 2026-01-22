Eesti laskesuusatajad tulid juunioride EM-il viiendaks

Poolel distantsil hoidis Eesti kümnendat kohta enam kui minutilise kaotusega liidrile, aga distantsi teisel poolel suudeti võrreldes esimestega liikuda samas tempos ja lõpuks kaotati võitnud Ukraina duole minuti ja 7,6 sekundiga.

Kaljumäe kaasutas avavahetuses kahte varupadrunit ja Varikov pidi läima ka trahviringil, aga võistluse teisel poolel ei eksinud Eesti laskesuusatajad kordagi.

Võitnud Ukraina koosseisu kuulusid Tetjana ja Taras Tarasjuk (0+5; 37.29,1), teise koha sai Šveitsi (0+9; +3,3) ja kolmanda Läti duo (1+11; +17,9).

Neljapäeval oli kavas ka segateatesõit, kus Eesti (Jette Lee Baumann, Martiina Mätas, Maanus Udam, Dominik Lopuhhin) sai üheksanda koha (1+12; +5.16,9). Võitis Rootsi kvartett, kellele järgnesid Sloveenia ja Ukraina.