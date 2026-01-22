Käsipalli EM-il on selgunud tosin paremat

Kuueliikmelistesse vahegruppidesse võetakse kaasa üks kohtumine alagrupist, mis mängiti teise samast alagrupist tosina hulka pääsejaga.

Esimeses vahegrupis on üks võit seega juba kirjas tiitlikaitsjal Prantsusmaal, Saksamaal ja Portugalil, nulliga alustavad mänge Hispaania, Taani ja Norra. Seejuures valitsev maailmameister ja Pariisi olümpiavõitja Taani kaotas alagrupi viimases voorus Portugalile 29:31 (11:12).

Esmaspäeval lähevad vastamisi Saksamaa - Portugal, Hispaania - Norra ja vooru maiuspalas Prantsusmaa - Taani.

Teises vahegrupis on võit kirjas Rootsil, Sloveenial ja Islandil, kaotus aga Ungaril, Šveitsil ja Horvaatial. Mängudega jätkatakse teisipäeval.

Käsipalli meeste Euroopa meistrivõistlused toimuvad Taanis, Norras ja Rootsis 15. jaanuarist 1. veebruarini. Tiitlit kaitseb Prantsusmaa, aga valitseva maailmameistri ja Pariisi olümpiavõitjana heitleb võõrustaja Taani.