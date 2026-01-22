X!

PSG kaitsjat kahtlustatakse inimkaubanduses

Jalgpall
Lucas Hernandez.
Lucas Hernandez. Autor/allikas: SCANPIX/Joly Victor/ABACA
Jalgpall

Pariisi Saint-Germaini ja Prantsusmaa jalgpallikoondise kaitsjat Lucas Hernendezit ja tema elukaaslast Victoria Triayd kahtlustatakse inimkaubanduses ja välismaalaste ebaseaduslikus töölevõtmises.

Versailles' prokuratuuri algatatud uurimine puudutab süüdistusi, mille kohaselt töötas 2024. aasta septembrist kuni 2025. aasta novembrini Hernandeze kodus Kolumbiast pärit viieliikmeline pere, kes viibis riigis ebaseaduslikult.

Perekond väidab, et neil ei olnud puhkepäevi ja mõnikord ulatus töökoormus 82 tunnini nädalas. Nad töötasid Hernandeze majapidamises erinevatel ametikohtadel: turvameestena, majapidajatena, kokkadena ja lapsehoidjatena. Väidetavalt oli nende igakuine töötasu veidi üle tuhande euro.

Jalgpallitäht lükkas kõik süüdistused tagasi. Hernandez rõhutas kolmapäeval avaldatud teates, et tema ja tema elukaaslane tegutsesid heas usus, ent nendega olevat manipuleeritud.

"Avasime oma kodu inimestele, kes esitlesid end sõpradena, otsisid meie headust ning kelle vastu tundsime siirast kiindumust," kommenteeris Hernandez.

"Meie aitasime neid, toetasime neid ning uskusime, kui nad ütlesid, et tegelevad elamisloa taotlemisega. Paraku meie usaldust reedeti. Õppisime väga valusalt, et kaastunnet saab ära kasutada," lisas ta.

29-aastane Hernandez kuulub PSG hingekirja alates 2023. aasta suvest. Varasemalt on ta esindanud ka Müncheni Bayernit ja Madridi Atleticot.

Toimetaja: Henrik Laever

