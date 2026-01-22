Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

Jäähokiliigas NHL jätkab tõusvas joones Utah Mammoth, kes teenis läinud ööl neljanda järjestikuse võidu.

Mammoth jäi kodujääl Philadelphia Flyersi vastu avaperioodil 0:2 kaotusseisu ning kuigi teisel perioodil visati kaks väravat, siis Flyersil oli mõlemal juhul vastus olemas.

Viimase kolmandiku keskel alustas Mammoth tagasitulekut, kui 13. minutil vähendas vahet Barrett Hayton. 35 sekundit enne lõppu tõi tabloole viigi Clayton Keller, kes viskas lisaajal ka Mammothi võiduvärava.

CAN YOU BELIEVE IT?!



Clayton Keller wins it for the @utahmammoth in @Energizer overtime! pic.twitter.com/5knpVtJncY — NHL (@NHL) January 22, 2026

Alles teist hooaega Utahs tegutsev klubi liigub hetkel play-off'i kursil. Viimasest kümnest mängust on võidetud kaheksa ning läänekonverentsis hoitakse 56 punktiga kuuendat kohta. Flyers asub idakonverentsis 55 punktiga kümnendal kohal.

Teised tulemused:

Vancouver Canucks - Washington Capitals 4:3

Calgary Flames - Pittsburgh Penguins 1:4

Seattle Kraken - New York Islanders 4:1

Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 1:2 (kv.)

Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 1:2 (la.)