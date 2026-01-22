X!

Sinner ja Swiatek tagasid edasipääsu

Tennis
Jannik Sinner.
Jannik Sinner. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel pääsesid kolmandasse ringi suursoosikud Jannik Sinner (ATP 2.) ja Iga Swiatek (WTA 2.).

Meeste üksikmängus tiitlit kaitsev Sinner teenis teises ringis võidu pisut vähem kui kahe tunniga, alistades kodupubliku toetust nautinud James Duckworthi (ATP 88.) 6:1, 6:4, 6:2.

Kolmandas ringis läheb itaallane kokku maailma edetabelis 85. real paikneva ameeriklase Eliot Spizzirriga, kes sai viis setti nõudnud lahingus 6:2, 6:4, 6:7 (4), 4:6, 6:3 jagu hiinlasest Wu Yibingist (ATP 168.).

Maratonmängu pidas ka 2014. aasta võitja Stan Wawrinka (ATP 139.). Kogenud šveitslane heitles neli ja pool tundi prantslase Arthur Geaga (ATP 198.) ning väljus 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (3) võiduga.

2023. aastal finaali jõudnud Kreeka esinumber Stefanos Tsitsipas (ATP 35.) oli sunnitud reketid pakkima, tunnistades Tšehhi esindaja Tomaš Machaci (ATP 24.) 6:4, 3:6, 7:6 (5), 7:6 (5) paremust.

Naiste üksikmängus võttis kohustusliku võidu Iga Swiatek, kes oli 6:3, 6:4 üle tšehhitarist Marie Bouzkovast (WTA 44.). Kahekordne võitja Naomi Osaka (WTA 17.) teenis 6:3, 4:6, 6:2 võidu rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 41.) üle.

Kui Swiatek alistab 31. asetusega venelanna Anna Kalinskaja (WTA 33.) ning Osaka seljatab austraallanna Maddison Inglise (WTA 168.), siis kohtuvad nad omavahel 16 parema seas.

Toimetaja: Henrik Laever

