X!

New York Knicks lõpetas nadi seeria rekordilise võiduga

Korvpall
Jalen Brunson.
Jalen Brunson. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA lõpetas New York Knicks nelja mängu pikkuseks veninud kaotusteseeria klubi ajaloo suurima võiduga, alistades kodusaalis Brooklyn Netsi 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10).

Knicks oli Netsi vastu tagaajaja rollis vaid esimesed paar minutit, siis tegid nad 14:0 vahespurdi toel suure vahe sisse ja tagasi enam ei vaadanud. Eriti koledaks kiskus viimane veerandaeg, mille Knicksi pingimehed võitsid 22 punktiga.

Linnarivaali üle 13. järjestikuse võidu teeninud Knicksi senine rekordvõit pärines 1994. aasta kevadest, mil Philadelphia 76ers alistati 48 punktiga. Nets sai sel hooajal naaberklubilt juba teise suure koslepi, sest novembris kaotati neile 36 punktiga.

Jalen Brunson vedas võitjate rünnakut 20 punkti ja viie resultatiivse sööduga. Kõik kuus kaugviset tabanud Landry Shamet lisas omalt poolt 18 silma. Nets edukaim oli 12 punkti toonud Michael Porter Jr.

Knicks (26-18) asub idakonverentsis kolmandal kohal, Netsi (12-30) leiab 13. positsioonilt.

Tiitlikaitsja ja läänekonverentsi liider Oklahoma City Thunder (37-8) oli hoolimata mitme põhimehe puudumisest võõrsil parem Milwaukee Bucksist (18-25) 122:102 (38:18, 31:33, 30:26, 23:25). 

Nagu Thunderi mängude puhul ikka, oli ka seekord üleplatsimees Shai Gilgeous-Alexander, kelle arvele kogunes 40 punkti, 11 korvisöötu ja seitse lauapalli. Bucksi poolelt vastas Giannis Antetokounmpo 19 punkti, 14 lauapalli ja seitsme tulemusliku sööduga.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 87:94
Boston Celtics - Indiana Pacers 119:104
New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 104:112
Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 122:124
Sacramento Kings - Toronto Raptors 109:122

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

11:41

New York Knicks lõpetas nadi seeria rekordilise võiduga

10:40

Drell tegi euromängus mitmekülgse esituse

08:32

Lauas domineerinud Veesaar aitas North Carolina võiduni

21.01

Kullamäe viis Lietkabelise lõpusekunditel ette, aga Trento vastas valusalt

21.01

Mitmete puudujatega Viimsi sai Ogre üle magusa võidu, edukas ka Keila KK

21.01

Crvena zvezda teenis Monacos magusa võidu

21.01

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

21.01

Nii Lakers kui Rockets väljusid 16-punktilisest kaotusseisust võidukalt

21.01

Suurorg aitas koduklubil Europe Cupi vahegrupis võiduarve avada

20.01

Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

20.01

TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

20.01

Kalev/Cramo hankis lisajõudu Saksamaa kõrgliigast

20.01

LeBroni imeline seeria lõppes

20.01

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

20.01

LA Clippersi hea hoog jätkus Hardeni juhtimisel ka Washingtonis

videod

sport.err.ee uudised

13:48

Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

13:03

Läti lõi koduse EM-i avamängus neli vastuseta jäänud väravat

12:27

Sinner ja Swiatek tagasid edasipääsu

11:41

New York Knicks lõpetas nadi seeria rekordilise võiduga

11:11

TÄNA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored

10:40

Drell tegi euromängus mitmekülgse esituse

10:16

Viimsi ja Tapa valmistasid väikese üllatuse, Serviti võttis kindla võidu

09:39

Tiitlikaitsja Keys ei vääratanud, aga Ostapenko küll

09:02

Djokovic jõudis Federeri rekordist ühe võidu kaugusele

08:32

Lauas domineerinud Veesaar aitas North Carolina võiduni

08:07

Kolmas võistluspäev ei toonud Quick Pro Teamile Indias edu

21.01

Lewandowski lõi värava mõlemale meeskonnale ja Barcelona võitis

21.01

Kullamäe viis Lietkabelise lõpusekunditel ette, aga Trento vastas valusalt

21.01

ETV spordisaade, 21. jaanuar

21.01

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast Uuendatud

loetumad

21.01

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

21.01

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast Uuendatud

11:11

TÄNA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

21.01

Jalgpalliliidu erakorraline üldkogu jäi kvoorumi puudumisel ära

21.01

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

21.01

"Pealtnägija" kurlingupaar pidi Lille ja Kaldvee paremust tunnistama

21.01

Lewandowski lõi värava mõlemale meeskonnale ja Barcelona võitis

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

08:32

Lauas domineerinud Veesaar aitas North Carolina võiduni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo