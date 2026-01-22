New York Knicks lõpetas nadi seeria rekordilise võiduga

Knicks oli Netsi vastu tagaajaja rollis vaid esimesed paar minutit, siis tegid nad 14:0 vahespurdi toel suure vahe sisse ja tagasi enam ei vaadanud. Eriti koledaks kiskus viimane veerandaeg, mille Knicksi pingimehed võitsid 22 punktiga.

Linnarivaali üle 13. järjestikuse võidu teeninud Knicksi senine rekordvõit pärines 1994. aasta kevadest, mil Philadelphia 76ers alistati 48 punktiga. Nets sai sel hooajal naaberklubilt juba teise suure koslepi, sest novembris kaotati neile 36 punktiga.

Jalen Brunson vedas võitjate rünnakut 20 punkti ja viie resultatiivse sööduga. Kõik kuus kaugviset tabanud Landry Shamet lisas omalt poolt 18 silma. Nets edukaim oli 12 punkti toonud Michael Porter Jr.

Knicks (26-18) asub idakonverentsis kolmandal kohal, Netsi (12-30) leiab 13. positsioonilt.

Tiitlikaitsja ja läänekonverentsi liider Oklahoma City Thunder (37-8) oli hoolimata mitme põhimehe puudumisest võõrsil parem Milwaukee Bucksist (18-25) 122:102 (38:18, 31:33, 30:26, 23:25).

Nagu Thunderi mängude puhul ikka, oli ka seekord üleplatsimees Shai Gilgeous-Alexander, kelle arvele kogunes 40 punkti, 11 korvisöötu ja seitse lauapalli. Bucksi poolelt vastas Giannis Antetokounmpo 19 punkti, 14 lauapalli ja seitsme tulemusliku sööduga.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 87:94

Boston Celtics - Indiana Pacers 119:104

New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 104:112

Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 122:124

Sacramento Kings - Toronto Raptors 109:122