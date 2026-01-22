VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored

X!

Laskesuusatamise MK-hooaja kuuendal etapil Tšehhis Nove Mestos on täna kavas meeste 15 km individuaaldistants. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 19.05. Võistlust kommenteerivad Ivar Lepik ja Margus Ader.

Eesti koondislastest läheb rajale neli meest. Kuna Rene Zahkna, Kristo Siimer ja Jakob Kulbin teevad oma järgmise stardi alles Milano Cortina taliolümpiamängudel, siis pääsevad nende asemel Nove Mestos võistlustulle 21-aastased Mehis Udam (stardinumber 86) ja Karl Rasmus Tiislär (nr 87) ning 20-aastane Yaroslav Neverov (nr 96).

Udam sai MK-sarjas esimese kogemuse 2024. aasta jaanuaris Oberhofis. Tiislär tegi oma MK-debüüdi mullu Nove Mestos ning Neverovi debüüt sündis 2024. aasta detsembris Kontiolahtis. Nende kolme kõrval kuulub täna stardinimekirja ka Mark-Markos Kehva (nr 45).

Kuuenda etapi eel on üldarvestuses liidripositsioonil itaallane Tommaso Giacomel, kes on kogunud 736 punkti. Talle järgnevad prantslane Eric Perrot (654), rootslane Sebastian Samuelsson (640) ning norrakad Johan-Olav Botn (560) ja Johannes Dale-Skjevdal (501). Nimetatud viisikust ainsana ei stardi Dale-Skjevdal. Kokku on võistlustules 99 meest.

Toimetaja: ERR Sport

