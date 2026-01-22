Viimsi ja Tapa valmistasid väikese üllatuse, Serviti võttis kindla võidu

Eesti käsipalli meistriliigas peeti kolmapäeval kolm mängu. Tapal läksid vastamisi kohalik Kaitseväe meeskond ja Mistra, HC Viimsi/Alexela võõrustas Viljandi HC-d ning HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võttis vastu Põlva Serviti.

Viljandi HC alustas võõrale väljakule kaasa sõitnud trummarite saatel hästi ning 22. sünnipäeva tähistanud Hendrik Koks viis 13. minutil oma meeskonna 9:5 ette. Külalised tegid aga mõned tehnilised vead ja ei suutnud olukordi kuuelt meetrilt realiseerida ning Alexela mehed suutsid Karmo Harju realiseeritud kiirrünnaku järel mängu 12:12 viigistada. Poolaja lõpuks tegi Simon Drõgin seisuks 15:15.

Viimsi suutis teise poolaja alguses vastaste karistusminutid hästi ära kasutada ning 20:15 edu haarata. 12 mehega Viimsisse sõitnud viljandlased ei suutnud üheksa minutit skoori teha. Vaikselt hakkasid siiski külalised kosuma ning tulid Alexela meestele järjest lähemale.

Viimase viie minuti jooksul skooriti kohtumises vaid kaks korda ning Viljandi suutis Hendrik Koksi väravate abil päästa 27:27 viigi. Viimsi rünnakut juhtinud Otto Karl Kont ja Kalev Kütt said kirja vastavalt kaheksa ja seitse tabamust, Koks viskas seitse väravat.

SK Tapa üllatas Mistrat

SK Tapa võttis oma kodupubliku ees ohjad enda kätte ning Marcus Rätteli kolme tabamuse toel juhiti esimese poolaja keskpaigaks 8:4. Kusjuures Mistral oli selle hetkeni skoori teha suutnud vaid Alvar Soikka. Seejärel suutsid külalised siiski ka oma väravasoone leida ning poolaja lõpu enda kasuks kallutada, juhtides vaheajale minnes 13:11.

Sarnaselt esimesele poolajale, alustasid võõrustajad ka teist perioodi hästi ning võtsid 45. minutiks Andre Ansipi värava järel 19:16 eduseisu. Seekord SK Tapa enam tagasi ei vaadanud ning igale Mistra tabamusele oli neil lärmakate toetajate ees vastus olemas. Kaitseväe mehed vaid suurendasid eduseisu ning võtsid lõpuks kindla 27:21 võidu.

Marcus Rättel tabas võitjate kasuks kaheksal ning Trivo Vaigurand viiel korral. Madis Valk sai Tapa postide vahel kirja koguni 15 tõrjet. Mistra resultatiivseim oli täna Arno Vare viie väravaga.

Meistriliiga liider ei vääratanud

Kehras suutsid võõrustajad küll esimese värava visata, kuid samm-sammu haaval astus meistriliiga liider Serviti eest ära ning Jürgen Lepassoni tõrjete järel juhiti 18. minutil 10:6. Kuigi Horizoni mehed vähendasid vahe ka kahe värava peale, siis poolajaks suutsid põlvakad siiski taas 17:14 edu haarata.

Teisel poolajal Põlva vaid kasvatas edu ning Mathias Rebase ja Jürgen Rooba tabamuste järel juhiti 42. minutil juba 25:17. Serviti hoidis kindlalt ohjasid enda käes ning võttis Rebase kümne tabamuse toel 35:25 võidu. HC Kehra resultatiivseim oli täna Oskar Luks viie väravaga.

Viljandi ja Põlva Serviti jaoks jätkuvad mängud laupäeval, kui nii meistriliigas kui ka Balti sarjas kirja minevas kohtumises minnakse vastamisi Mesikäpa hallis. Mistra peab tuleval nädalavahetusel kaks kohtumist Lätis. Teised Eesti meeskonnad jätkavad matše järgmisel nädalal.

Tabeliseis: 1. Serviti (19 punkti), 2. Mistra (17), 3. Viljandi (12), 4. Kehra (10), 5. Tapa (5), 6. Viimsi (1).