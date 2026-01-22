X!

Djokovic jõudis Federeri rekordist ühe võidu kaugusele

Tennis
Novak Djokovic.
Novak Djokovic. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Serbia tennisetäht Novak Djokovic (ATP 4.) teenis Austraalia lahtistel karjääri 101. võidu, kui sai teises ringis jagu itaallasest Francesco Maestrellist (ATP 146.).

Djokovicil oli pigem lihtne tööpäev. Ta alistas läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud Maestrelli veidi rohkem kui kaks tundi kestnud matšis 6:3, 6:2, 6:2. Viis ässa löönud vanameister võitis esimeselt servilt 86 protsenti punktidest (43/50), päästis viiest murdepallist neli ning kasutas ise 16 murdevõimalusest ära kuus.

"Ausalt öeldes ma ei teadnud Maestrellist kuni paar päeva tagasi eriti midagi. Viimasel ajal juhtub seda minuga üha sagedamini," sõnas 38-aastane Djokovic. "See aga ei tähendanud, et oleksin teda alahinnanud. Tal on võimas serv ja oskab mängida, vaja lihtsalt rohkem kogemusi saada. Usun, et ta jõuab maailma edetabelis kõrgele ning soovin talle palju edu."

Djokovic teenis suure slämmi turniiridel 399. võidu. Järgmise võiduga tõuseb serblane Austraalia lahtiste arvestuses ühele pulgale Roger Federeriga, kes võitis rekordilised 102 matši. Kolmandas ringis läheb Djokovic vastamisi hollandlase Botic van de Zandschulpiga (ATP 75.), kes sai 7:6 (6), 6:2, 6:3 jagu hiinlasest Shang Junchengist (ATP 318.).

Nimekamatest mängijatest tagasid endale koha kolmandas ringis veel itaallane Lorenzo Musetti (ATP 5.) ja ameeriklane Ben Shelton (ATP 7.). Musetti alistas kaasmaalase Lorenzo Sonego (ATP 40.) 6:3, 6:3, 6:4 ning Shelton oli kodupubliku ees mänginud Dane Sweenyst (ATP 182.) üle 6:3, 6:2, 6:2.

Toimetaja: Henrik Laever

