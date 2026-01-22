X!

Kolmas võistluspäev ei toonud Quick Pro Teamile Indias edu

Jalgrattasport
Eesti profitiimi Quick Pro Team ratturid.
Eesti profitiimi Quick Pro Team ratturid. Autor/allikas: Erakogu
Jalgrattasport

Indias peetaval Pune Grand velotuuril (UCI 2.2) sõideti kolmandal võistluspäeval teine grupisõiduetapp marsruudil Pune – Maval (105 km), mis ei kulgenud Eesti profitiimi Quick Pro Team jaoks plaanipäraselt. Küprose meister Andreas Miltiadis kukkus, sattus tehniliste probleemide küüsi ning finišeeris lõpuks 38. kohal.

Quick Pro Teami spordidirektori Martin Laasi sõnul osutus paberil lihtsamana tundunud etapp tegelikkuses raskeks, sest rada kulges pidevalt üles-alla ning seda väga kitsastel teedel.

"Esimene tõus kümnendal kilomeetril oli viis kilomeetrit ja seitse protsenti ning seal lagunes kogu grupp täielikult," selgitas Laas. "Tekkis viis suuremat gruppi. Esimesed kaks jooksid kohe kokku ning tagantpoolt kaks veidi hiljem. Kui veerand distantsi oli sõidetud, ühinesid ees omakorda kaks gruppi. Korraks oli rahulikum hetk ja meie jaoks tundus, et kõik on kontrolli all."

Tiimi plaan nägi ette Miltiadise toomist enne viimast tõusu heale positsioonile, kuid umbes etapi keskel hakkasid tekkima probleemid. "Tal lõpetas esimene käiguvahetaja koostöö. Vahetasime seejärel ratta, aga kuna see toimus väga kitsa tee peal, jättis ta sinna palju energiat, et gruppi tagasi jõuda. Õnneks Mihkel (Räim – toim.) aitas teda ning ma sain teda autoga ka natuke toetada, aga viimaste tõusude alguseks olid jalad siiski juba natuke hapud ja ta jäi teise gruppi," jätkas Laas.

Laasi sõnul lisas keerulisele päevale vürtsi ka kukkumine. "Enne rattavahetust ta kukkus ka, kuna tagant sõideti otsa ning enne starti läks tal rehv katki. Ühesõnaga, meie tiimi liidril juhtus täna väga palju ja kahjuks kaotasime üldarvestuse teise koha. See tähendab, et järgmistel etappidel peame taktikat kohandama ja otsima muid lahendusi, et siin veel tulemust teha."

Teise järjestikuse etapivõidu teenis velotuuri üldliider Luke Mudgway (Li Ning Star; 2:31.49), kelle järel finišeerisid austraallane Carter Bettles (Roojai Insurance Winspace) ja belglane Yorben Lauryssen (Tarteletto – Isorex).

Quick Pro Teami parimana lõpetas Miltiadis (+4.09) 38. kohal. Martti Lenzius (+8.32) sai 71., hiinlane Pengkai Wang (+13.24) 92., Taavi Kannimäe (+13.24) 100. ja Mihkel Räim (+13.24) 103. koha.

Üldarvestuses jätkab Miltiadis (+4.25) 16., Lenzius (+12.54) 52., Räim (+17.43) 79., Kannimäe (+20.13) 91. ja Wang (+20.38) 93. positsioonil.

Neljapäeval on kavas 134-kilomeetrine etapp marsruudil Purander – Baramati.

Toimetaja: Henrik Laever

